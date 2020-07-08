«Богданыч отжигает». Дзюба показал празднования «Зенита» и спел песню «Ленинграда» с Азмуном

Чемпионы отдыхают на Неве.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба показал в сторис инстаграма, как питерский клуб отмечает чемпионский титул.

Он надел синий парик и вместе с форвардом сборной Ирана Сердаром Азмуном порадовался очередному национальному трофею.

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Азмун даже спел песню «В «Зените» группировки «Ленинград». «Сине-бело-голубое небо – Питер. Вместе, смело, солнце светит нам в «Зените», – повторил на ломаном русском иранец.

«С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь», – успокоил зрителей Дзюба, после чего оба футболиста громко захохотали.

«Пошел дождь, но нас не смущает. Нас ничего не смущает. Богданыч отжигает», – добавил Артем в следующем видео и показал главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Зенит» стал чемпионом России второй год подряд. Всего это шестая победа петербургского клуба в Премьер-лиге.

Песню «В «Зените» лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал в апреле 2018 года.

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