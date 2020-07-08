Тедеско опять психанул и сорвался на судей. Но он все равно вызывает уважение

Не стоит искать в немце второго Гончаренко.

Перед дерби «Спартака» и «Локомотива» в Москве полил дождь, а в момент, когда команды выходили на поле «Открытие Арены», пошел настоящий ливень. Стало понятно, что игра станет вязкой, где-то грубой. Чтобы разжечь пожар в такой дождь – нужно что-то особенное.

Это «особенное» случилось в конце первого тайма. Лидер нынешнего «Локо» Алексей Миранчук получил мяч справа от штрафной соперника, рванул в нее и после непродолжительной борьбы с Наилем Умяровым упал – пенальти. Именно в тот момент зажегся Доменико Тедеско: немец в своем стиле начал высказывать все арбитру встречи Сергею Лапочкину и в ответ увидел перед собой две желтые и финальную красную – все это за пару секунд. Тедеско окончательно взорвался: саркастично аплодировал арбитрам, тыкал в Николича, психанул на работника «Спартака» и покинул поле. Завершилось это выступление сломанным столом в раздевалке – о нем рассказал капитан красно-белых Георгий Джикия.

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После столь эффектного ухода нам любезно показали повтор: Миранчук держал Умярова за футболку, но Наиль поставил свою ногу в качестве шлагбаума – пенальти ставить можно и нужно. Зато Сергей Егоров в телеграм-канале «Футбольные Биги» сообщил, что психи Доменико связаны не с самим пенальти, а с фолом от Жоау Мариу, который предшествовал падению Миранчука. По всей видимости, немец пытался объяснить Лапочкину, что пенальти ставить нельзя, так как до этого был фол в атаке. Метод для объяснения он выбрал максимально неудачный. Тот же Егоров предполагает, что Тедеско может получить дисквалификацию за подобную выходку и завершить для себя сезон уже 8 июля. Комментатор матча Нобель Арустамян же предположил, что Доменико ждет двухматчевая дисквалификация. В любом случае, на важнейший отрезок сезона немец оставил команду без тренера.

Удивительно, но для Тедеско эта дисквалификация станет уже второй в этом сезоне: тренер красно-белых пропустил недавний матч 23-го тура с «Арсеналом» (3:2) из-за перебора желтых карточек. Первые три горчичника Доменико словил в первых пяти матчах за «Спартак»: в играх против «Локомотива» (13-й тур), все того же «Арсенала» (15-й тур) и «Крыльев Советов» (16-й тур). После немец немного успокоился и работал без происшествий до 22-го тура, где психанул в игре с «Оренбургом» – та встреча стала последней перед вынужденной паузой, и заслуженную дисквалификацию он отбыл лишь спустя три месяца. Сейчас же получилось так, что Доменико – не только первый и единственный тренер в РПЛ, который был дисквалифицирован из-за перебора желтых, но и первый коуч лиги, получивший красную.

Немец все же пришел на послематчевую пресс-конференцию – получилось немного зажечь и на ней. Доменико не стал комментировать эпизод с пенальти, зато четко заявил, что зол на судейство в этом матче и в других играх «Спартака» в целом. Фраза «they kill us every game» вряд ли останется незамеченной со стороны КДК: по правилам РФС, помимо дисквалификации, Тедеско должен получить и штраф – ранее в этом сезоне был принят запрет на публичную критику арбитров.

Еще на пресс-конференции Доменико прокомментировал увольнение генерального директора «Спартака» Томаса Цорна – Тедеско заявил, что его это сильно удивило, и Цорн каждую минуту помогал ему. Именно Томас пригласил в «Спартак» молодого коуча, и сейчас Доменико остался без единственной мощной поддержки в клубе. Леонид Федун уже объявил преемника Цорна – им станет гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. Очевидно, что с новым руководством у Тедеско не сложится тех же отношений, что и с Цорном – как минимум, помешает языковой барьер, но немец четко заявил, что не планирует покидать клуб. «Я обожаю Москву и Россию, хочу работать здесь и добиваться успехов», – таким был ответ Доменико на вопрос о возможном переезде в «более спокойный чемпионат».

Матч первого круга с «Локомотивом» принес Тедеско первую победу в «Спартаке», а вторая игра с железнодорожниками, судя по его поведению, могла оказаться последней для немца. Возможно, Доменико больше не выйдет к полю до конца этого сезона, но его желание остаться приятно удивляет. После увольнения человека, который его поддерживал, и после подобных, по его мнению, несправедливых матчей, он продолжает стоять на своем. При всех психах Тедеско – это заслуживает уважения. Все же куда приятнее знать, что твой тренер готов бороться с трудностями, а не уезжает после первой же неудачи.

«Спартак» – «Локомотив» – 1:1

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