«Ростов» объявил о трансфере японского полузащитника, но спутал его с партнером по сборной

Карьера Кенто Хасимото в России началась неоднозначно.

«Ростов» объявил о подписании полузащитника «Токио» и сборной Японии Кенто Хасимото.

Все бы хорошо, но на фото в официальном анонсе от клуба почему-то оказался другой японец – партнер Кенто по национальной команде Юя Осако. Ростовчане уже поменяли фотографию на сайте, но интернет помнит все.

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30-летний Юя Осако – нападающий «Вердера» и участник ЧМ-2018 в составе сборной Японии.

26-летний Кенто Хасимото провел всю карьеру в «Токио» и вызывается в сборную только с 2019 года.

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