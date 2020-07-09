Футбол
Чемпионат России

«Ростов» объявил о трансфере японского полузащитника, но спутал его с партнером по сборной

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Кенто Хасимото

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
24 минут назад

Карьера Кенто Хасимото в России началась неоднозначно.

«Ростов» объявил о подписании полузащитника «Токио» и сборной Японии Кенто Хасимото.

Все бы хорошо, но на фото в официальном анонсе от клуба почему-то оказался другой японец – партнер Кенто по национальной команде Юя Осако. Ростовчане уже поменяли фотографию на сайте, но интернет помнит все.

Чемпионат России

Дзюба – об имитации секса с Азмуном: «Налаживали международные связи. Россия – Иран – 1:0»

9 ЧАСОВ НАЗАД
  • 30-летний Юя Осако – нападающий «Вердера» и участник ЧМ-2018 в составе сборной Японии.
  • 26-летний Кенто Хасимото провел всю карьеру в «Токио» и вызывается в сборную только с 2019 года.

Кокорин провел блеклый матч против «Зенита». Теперь он не вернется в Петербург?

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат России

Уткин – о титуле «Зенита»: «Бюджет – 18 млрд рублей. Все»

12 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

«Не понимаю, что там так долго смотрели». Карпин – о 111-минутном матче с «Краснодаром»

02/07/2020 В 07:28
По теме
ФутболЧемпионат РоссииРостовКенто Хасимото
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир