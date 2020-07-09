Дзюба спел хит «Голубая луна» на праздновании чемпионства «Зенита»

Артем наслаждается титулом по полной.

«Зенит» отпраздновал победу в чемпионате России командным походом в ресторан.

На торжестве все было по классике: фуршет, серьезные люди в костюмах, фотограф и Артем Дзюба в роли тамады. Страйкер петербуржцев показал скилл в караоке – исполнил бессмертный хит Бориса Моисеева «Голубая луна».

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В раздевалке после победы над «Краснодаром» Артем сымитировал половой акт с Сердаром Азмуном – вот как он это объяснил.

В 26 матчах Тинькофф РПЛ Дзюба забил 16 мячей и отдал 13 ассистов.

Мем «А потом мы победили испанцев» – откуда он взялся? Оказывается, эту фразу сказал не Дзюба

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