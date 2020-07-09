«И внутрь, и мажемся». Евсеев раскрыл секрет восстановления игроков «Уфы»

Футболисты поддерживают локального производителя.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопрос о том, что помогает футболистам команды быстро восстанавливать кондиции после матчей.

«Башкирский мед. Очень хорошее восстановление, поэтому мы им пользуемся. И внутрь, и мажемся. Помогает башкирский мед», – сказал тренер на пресс-конференции.

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«Уфа» обыграла «Ростов» со счетом 2:1.

Клуб занимает шестое место в таблице.

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