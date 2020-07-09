«И внутрь, и мажемся». Евсеев раскрыл секрет восстановления игроков «Уфы»

Вадим Евсеев
Фото: Getty Images
Футболисты поддерживают локального производителя.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопрос о том, что помогает футболистам команды быстро восстанавливать кондиции после матчей.
«Башкирский мед. Очень хорошее восстановление, поэтому мы им пользуемся. И внутрь, и мажемся. Помогает башкирский мед», – сказал тренер на пресс-конференции.
Чемпионат России
Евсеев помешал Эль Кабиру на фланге, наорал на него и схватил желтую карточку
06/07/2020 В 05:47
- «Уфа» обыграла «Ростов» со счетом 2:1.
- Клуб занимает шестое место в таблице.
Евсеев открыл букву «Х» своего алфавита и вспомнил легендарную фразу
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
Чемпионат России
«У меня есть свое мнение, но я категорически с ним не согласен». Евсеев выдал новый гениальный перл
27/06/2020 В 17:43
Чемпионат России
Евсеев помешал Эль Кабиру на фланге, наорал на него и схватил желтую карточку
06/07/2020 В 05:47