Газизов: «Приятно кинуть «Зениту» перчатку при помощи Федуна и Тедеско»

Новый гендир красно-белых ставит только самые высокие задачи.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что его клуб может соперничать с «Зенитом» в борьбе за первое место в Премьер-лиге.

– Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место. Все остальное отходит на второй план. Не собираюсь сейчас заниматься шапкозакидательством, однако прекрасно отдаю себе отчет в том, в какой клуб, с какими большими традициями я пришел.

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– Нынешний состав красно-белых, на ваш взгляд, способен бороться за золото?

– В моем понимании, если внести совсем небольшие изменения, то появится огромный шанс.

– Вы говорите про огромный шанс на чемпионство. Но как быть с «Зенитом»? Многие считают, что сейчас в российском футболе установилась гегемония питерского клуба.

– Если специалисты отдают явное предпочтение питерцам, то тем интереснее задача составить этому клубу конкуренцию. Меня это и заводит. Да, нужно где-то усилиться. Но трансферная политика должна проводиться в согласии с владельцем и главным тренером. Если мы все со своей стороны сделаем правильно, то позволю себе не согласиться с гегемонией одной конкретной команды. Будем бороться! Если бы я в это не верил, то не пошел бы в «Спартак».

– Значит, лично вас заводит борьба за чемпионство с «Зенитом»?

– Конечно! Не то слово. В «Зените» есть люди, с которыми я работал. Мне интересно с ними пободаться.

– С Семаком?

– Не только. Сергей Богданович – тренер. Там много других знакомых. Мне приятно кинуть им перчатку, вызов – при помощи Леонида Арнольдовича и Доменико Тедеско, – приводит слова Газизова телеграм-канал «Слава! – новости футбола».

8 июля Леонид Федун подтвердил , что Газизов пришел в «Спартак» в качестве нового генерального директора.

Ранее из «Спартака» ушел генеральный директор Томас Цорн. Сам Газизов перед тем, как принять предложение московского клуба, работал в «Уфе».

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