Новая война «Зенита» со «Спартаком» и магия Гончаренко. Итоги 27-го тура РПЛ

Петербуржцы убили главную интригу, но с борьбой за еврокубки все в полнейшем порядке.

Матч тура

Чемпионат России Генеральный директор «Зенита» Медведев заявил, что клубу придется «затянуть пояса» 14 ЧАСОВ НАЗАД

Шесть мячей для чемпионата России – уже событие, но тульский блокбастер и так был богат на знаковые события. «Крылья» впервые при Талалаеве забили больше гола и одержали первую победу – даже 14-й мяч Евгения Луценко не помешал самарцам. Гости забивали на любой вкус – розыгрыш стандарта, прямой удар со штрафного, сольный проход с гениальным ассистом и угловой.

Гости положили четыре впервые за весь чемпионат и на расстояние в один балл приблизились к спасительному 14-му месту – осталось сохранить импульс.

Все матчи тура

«Тамбов» серьезно застрял в дне сурка: четвертый матч из пяти после рестарта чемпионата команда проводит по одному и тому же сценарию – пропустить, отыграться и слить матч в концовке. Клуб в балле от зоны вылета, и мы можем лишиться его чудесной эмблемы, если команда не переломит неприятную тенденцию.

Не очень понятно, что за эликсир Гончаренко привез из Белоруссии, но армейцам нравится. Второй тур подряд клуб кладет четыре мяча и выглядит очень бодро. Конечно, «Ахмат» и «Оренбург» – не те соперники, по которым стоит измерять реальный прогресс, но настолько убедительно несколько матчей подряд москвичи не выглядели давно.

А вот хозяева после второго гола развалились окончательно и не слишком мешали забивать еще – похоже, клуб смирился с вылетом.

Петербуржцы вернулись домой в статусе чемпионов и не особенно напрягались в матче с фарм-клубом. После гола от Заболотного футболисты все же включились, и Малком с Азмуном не позволили «Сочи» смазать торжество. Кокорин не впечатлил и прикончил даже иллюзорные намеки на интригу – «Зенит» спокойно докатил до победы и ухал праздновать титул под «Голубую луну» от капитана.

Хозяева бодро начали, но сдулись во втором тайме. Парни Карпина все дальше от зоны Лиги чемпионов, а уфимцы красиво проводили Газизова в «Спартак».

Потенциальный матч тура оказался максимально скучным, но только на поле – «Локомотив» сравнял единственным в матче ударом в створ с точки, что вывело из равновесия Доменико Тедеско. Коуч принялся рамсить с судьей и закономерно схватил удаление. В процессе выяснения отношений тренер допустил физический контакт с арбитром – это может вылиться в серьезные проблемы и закончиться дисквалификацией до конца сезона, с учетом его прошлых нарушений.

В матче соседей по середине турнирной таблице все решил герой обоих клубов – Павел Погребняк. Форвард только-только восстановился от последствий коронавируса и не смог начать игру в старте, но его гол на 90-й минуте принес хозяевам три балла.

Самый неожиданный по результату матч случился в Казани – Леонид Слуцкий окончательно вытащил команду из борьбы за сохранение прописки, а «Краснодару» усложнил задачу по попаданию в Лигу чемпионов на будущий сезон – у клуба матч в запасе, но до «Локомотива» по-прежнему пять очков, а разогнавшийся ЦСКА может воспользоваться любой осечкой конкурента.

Герой тура

Накануне матча с «Оренбургом» стало известно о смерти матери главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Игроки поддержали коуча на поле и позволили ему посвятить победу дорогому человеку.

Преображению ЦСКА после возвращения Виктора из Белоруссии восхищаются после каждого тура, но гостевая победа подвела знаковую черту – команда выиграла три последних встречи с общим счетом 10:0 и ворвалась в зону Лиги чемпионов. Если после матча с «Зенитом» были разговоры о том, что Гончаренко провалил миссию в московском клубе, то теперь он главный герой чемпионата.

Цитата тура

После чемпионского матча «Зенита» больше обсуждали не очередной титул петербуржцев, а неординарное празднование в раздевалке от Дзюбы и Азмуна. Гендиректор клуба Александр Медведев по-своему интерпретировал произошедшее и возмутил московских коллег.

«Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».

Гол тура

Денис Попович закинул «Арсеналу» красивейший пряник со штрафного – перекинул стенку и положил в ворота после попадания в штангу.

Фотография тура

СММ «Ростова» обычно заставляют улыбнуться годному контенту, но 9 июля ребята допустили промашку – клуб объявил о подписании японского полузащитника Кенто Хасимото, но к анонсу почему-то прикрепил фото его партнера по сборной Юя Осако.

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 65 очков

2. «Локомотив» – 50

3. ЦСКА – 46

4. «Краснодар» (26 матчей) – 45

5. «Ростов» – 43

…

13. «Ахмат» – 30

14. «Тамбов» – 28

15. «Крылья Советов» – 27

16. «Оренбург» – 23

Бомбардиры РПЛ

1. Артем Дзюба («Зенит») – 16 голов (7 с пенальти)

2. Евгений Луценко («Арсенал») – 14

3. Сердар Азмун («Зенит») – 14 (1 с пенальти)

4. Элдор Шомурдов («Ростов») – 11

5. Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Никола Влашич (ЦСКА) – 11 (2 с пенальти)

Русская сборная тура

Дзюба и Азмун не первые, кто сымитировал половой акт в раздевалке. Год назад это сделали юниоры «МЮ»

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Чемпионат России Газизов: «Приятно кинуть «Зениту» перчатку при помощи Федуна и Тедеско» 14 ЧАСОВ НАЗАД