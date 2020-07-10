Тренер вратаря, в которого попала молния: «У него вся футболка на груди сгорела»

Спаситель 16-летнего кипера рассказал подробности жуткого инцидента.

4 июля во вратаря молодежной команды ПФЛ «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния – первую помощь ему оказал тренер Антон Басов.

Специалист рассказал, как среагировал на страшный инцидент и что происходило с Иваном сразу после случившегося. «Хлопок был такой силы, что все вокруг от неожиданности присели. Я не знаю почему, но сразу подумал, что это именно молния. Я когда подбежал, его первым делом развернул, у него вся футболка на груди сгорела. Вот в этот момент понял, что это, похоже, молния ударила. Какое-то время он не дышал.

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Я по времени точно не могу сказать, минуту – две или меньше он не дышал. Потом, после того как мы оказали терапию, он задышал, и я почувствовал, что сердце забилось, пульс появился. Он все время был без сознания. Мы только слышали, что сердце бьется. Благо, скорая помощь приехала очень быстро, буквально минут через 7-8 уже были на поле. Погрузили в скорую, и дальше уже врачи им занимались. На удивление, все получилось быстро и четко. Это и помогло», – цитирует Басова РИА «Новости».

По словам очевидцев, грозы не было и погода подходила для занятий на улице.

«Знамя Труда» выступает в зоне «Запад» во втором дивизионе чемпионата России.

Момент удара молнии во вратаря попал на видео

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