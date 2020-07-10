Тедеско дисквалифицирован на 3 матча за удаление и истерику в матче с «Локо»

Доменико вернется на скамейку только в новом сезоне.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не будет руководить командой непосредственно у поля в заключительных трех матчах Тинькофф РПЛ.

КДК РФС назначил немцу трехматчевый бан за удаление в игре против «Локомотива» – в конце первого тайма Тедеско заработал две желтые карточки за недовольство решением главного арбитра поставить пенальти в ворота «Спартака».

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Таким образом, Доменико посмотрит с трибун последние три матча красно-белых в РПЛ, но займет привычное место в полуфинале Кубка страны против «Зенита», который состоится 19 июля.

Ранее в этом сезоне Тедеско заработал четыре желтые карточки и был дисквалифицирован на один матч из-за перебора предупреждений.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился вничью (1:1).

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