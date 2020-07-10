Футбол
Чемпионат России

Станцию метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге переименуют в «Зенит»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Станция метро «Новокрестовская»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Чтобы всем было удобнее ориентироваться.

Станция Невско-Василеостровской линии Санкт-Петербургского метрополитена «Новокрестовская» будет переименована в честь футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Осенью 2019 года болельщики и клуб выступили с инициативой о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Эту инициативу поддержала городская администрация и губернатор города, сегодня состоялось заседание топонимической комиссии, она приняла положительное решение. Мы благодарим город за такой подарок, символично, что это произошло в год 95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства.

Чемпионат России

Новая война «Зенита» со «Спартаком» и магия Гончаренко. Итоги 27-го тура РПЛ

6 ЧАСОВ НАЗАД

«Зениту» была очень нужна поддержка города, и вот мы отпраздновали седьмое чемпионство клуба. Могу сказать, что этого радостного события не было бы без усилий городских властей. А название метро – это городской символ, помогающий жителям и гостям Петербурга безошибочно и удобно ориентироваться в городском пространстве. В этом плане название станции метро «Зенит» наиболее созвучно с историей, настоящим и будущим этого места», – заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Медведев добавил, что клуб возьмет на себя расходы по переименованию станции: «Мы благодарим город за принятое решение и понимаем, что переименование станции – это большие финансовые вложения. Так как придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро. Поэтому клуб возьмет на себя весомую часть расходов, касающихся переименования станции».

  • Ранее «Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв на выезде «Краснодар» (4:2).
  • Команда Сергея Семака взяла титул второй раз подряд.

Орлов: «Не надо натаскивать на то, что это бабушки платят деньги за газ, а потом они идут на «Зенит»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат России

Генеральный директор «Зенита» Медведев заявил, что клубу придется «затянуть пояса»

19 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Генеральный директор «Зенита» Медведев заявил, что клубу придется «затянуть пояса»

19 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЗенит
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир