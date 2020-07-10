Станцию метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге переименуют в «Зенит»

Чтобы всем было удобнее ориентироваться.

Станция Невско-Василеостровской линии Санкт-Петербургского метрополитена «Новокрестовская» будет переименована в честь футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Осенью 2019 года болельщики и клуб выступили с инициативой о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Эту инициативу поддержала городская администрация и губернатор города, сегодня состоялось заседание топонимической комиссии, она приняла положительное решение. Мы благодарим город за такой подарок, символично, что это произошло в год 95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства.

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«Зениту» была очень нужна поддержка города, и вот мы отпраздновали седьмое чемпионство клуба. Могу сказать, что этого радостного события не было бы без усилий городских властей. А название метро – это городской символ, помогающий жителям и гостям Петербурга безошибочно и удобно ориентироваться в городском пространстве. В этом плане название станции метро «Зенит» наиболее созвучно с историей, настоящим и будущим этого места», – заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Медведев добавил, что клуб возьмет на себя расходы по переименованию станции: «Мы благодарим город за принятое решение и понимаем, что переименование станции – это большие финансовые вложения. Так как придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро. Поэтому клуб возьмет на себя весомую часть расходов, касающихся переименования станции».

Ранее «Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв на выезде «Краснодар» (4:2).

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