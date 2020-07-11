«За факи смотри, чтоб пальцы не сломали». Жене Песьякова поступали угрозы после матча с «Сочи»

Ксения и еще несколько девушек показали в камеру средние пальцы после 1:10.

Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, пожаловалась на угрозы в соцсетях.

Девушка получила негативные комментарии из-за фото после матча «Сочи» – «Ростов», в котором за ростовчан сыграла молодежь и уступила со счетом 1:10. Песьякова и еще несколько жен футболистов сфотографировались, демонстрируя в камеру средние пальцы.

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После ей написали в комментариях: «За факи смотри, чтоб пальцы не сломали в Сочи». Также Ксения показала скриншоты сообщений из директа: «По Кировскому ходишь часто, киса. Чистая собака. Чистые шлюшки».

Ксения спросила у подписчиков, как ей лучше поступить – заблокировать пользователя или обратиться в службу безопасности «Ростова». Затем она опубликовала обращение, в котором поблагодарила фолловеров за поддержку.

Молодежь играла за «Ростов», так как в клубе была зафиксирована вспышка коронавируса, а «Сочи» отказался перенести матч.

Средний возраст футболистов из заявки составил 17,2 года.

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