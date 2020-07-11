Мостовой: «Тедеско ведет себя, будто лучший тренер мира»

Легенда «Спартака» осудил эксцентричное поведение коуча во время матчей.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал удаление главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в матче против «Локомотива».

«Можно было две игры дать максимум. Но, видимо, уже накипело. Мы же не знаем, какие слова там прозвучали. Думаю, учитывалось и то, что Тедеско – рецидивист, получил карточек, наверное, больше, чем футболисты. Вот в КДК и подумали: да сколько можно? Приехал человек в Россию и ведет себя, будто он чуть ли не лучший тренер мира.

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Зачем он так вел себя с самого начала, когда только приехал? Когда «Спартак» выигрывал, все кричали: «Смотрите, как он отдается игре, как переживает за команду!» А когда пошли поражения, все кричат уже по-другому. Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведет», – сказал 51-летний Мостовой «Советскому спорту».

После истерики в матче с «Локо» и удаления КДК дисквалифицировал Тедеско на три матча.

Ранее в этом сезоне Тедеско заработал четыре желтые карточки и был дисквалифицирован на один матч из-за перебора предупреждений.

Тедеско опять психанул и сорвался на судей. Но он все равно вызывает уважение

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Чемпионат России Тедеско опять психанул и сорвался на судей. Но он все равно вызывает уважение 08/07/2020 В 22:54