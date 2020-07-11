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Metaratings: Карпин покинет «Ростов» вместе с руководством клуба

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Валерий Карпин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 14 минут

Причины массового ухода пока неизвестны.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин покинет клуб вместе с основным руководящим составом.

По информации Metaratings, помимо коуча из команды уйдут инвестор и президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин. О причинах решения не сообщается.

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  • «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, у клуба 43 очка.
  • Арутюнянц – президент и совладелец клуба.
  • Карпин тренирует команду с 2017 года, его контракт действителен до 2025-го.

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