Metaratings: Карпин покинет «Ростов» вместе с руководством клуба

Валерий Карпин
Фото: Getty Images
Причины массового ухода пока неизвестны.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин покинет клуб вместе с основным руководящим составом.
По информации Metaratings, помимо коуча из команды уйдут инвестор и президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин. О причинах решения не сообщается.
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- «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, у клуба 43 очка.
- Арутюнянц – президент и совладелец клуба.
- Карпин тренирует команду с 2017 года, его контракт действителен до 2025-го.
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