Metaratings: Карпин покинет «Ростов» вместе с руководством клуба

Причины массового ухода пока неизвестны.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин покинет клуб вместе с основным руководящим составом.

По информации Metaratings, помимо коуча из команды уйдут инвестор и президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин. О причинах решения не сообщается.

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«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, у клуба 43 очка.

Арутюнянц – президент и совладелец клуба.

Карпин тренирует команду с 2017 года, его контракт действителен до 2025-го.

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