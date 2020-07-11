Baza: Тедеско перевел 250 тыс рублей мошенникам, представившимся сотрудниками «Спартака»

Поездку в Сочи коуч не забудет.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перевел мошенникам четверть миллиона рублей перед игрой с «Сочи».

Тренер сидел в номере сочинского отеля, когда ему пришло сообщение с вопросом о том, где он находится. Как сообщает Baza, отправитель в телефоне немца не определился, но на фотографии контакта был человек из системы клуба, поэтому Доменико ответил. В итоге хитрец подловил доверчивого коуча, и тот перевел ему 250 тыс рублей «на срочное лечение родственника» – как позже вскрылось, никто из сотрудников красно-белых не имел к этому отношения.

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«Спартак» минимально проиграл «Сочи».

Тедеско наблюдал за игрой с трибуны – за удаление во встрече с «Локомотивом» ему выписали три матча бана и штраф в 500 тыс рублей.

Тедеско опять психанул и сорвался на судей. Но он все равно вызывает уважение

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