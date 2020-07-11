Очередной скандал с судьями в РПЛ: арбитр не увидел пенальти после падения Понсе в штрафной «Сочи»

12 минут назад | Обновлено 7 минут назад

Ведь очевидный фол?

Московский «Спартак» проиграл в гостях «Сочи» (0:1) и продлил серию без побед до пяти матчей.

Возможно, результат встречи получился бы другим, если бы не эпизод на 34-й минуте при счете 1:0. Нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе выскочил один на один с голкипером сочинцев Николаем Заболотным, который, кажется, промахнулся мимо мяча и сбил соперника.

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Судья промолчал, а ВАР не указал ему на возможную ошибку. В обзоре матча этот эпизод начинается с отметки 2:49.

Единственный мяч в игре в свои ворота забил 20-летний защитник «Спартака» Павел Маслов.

Красно-белые опустились на 10-е место в таблице (отдали позицию «Сочи») и сохранили шансы опуститься в зону вылета.

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