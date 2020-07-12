Metaratings: судья РПЛ Лапочкин подозревается в махинациях со ставками

Доказательство вины может повлечь пожизненное отстранение от судейства.

Судья Тинькофф РПЛ Сергей Лапочкин подозревается в махинациях со ставками на спорт.

Metaratings сообщает, что разбирательства начались после задержания в Латвии бывшего судьи Павла Стипиди – его также подозревают в махинациях на тотализаторе. «Речь идет о ставках на количество желтых карточек в международных матчах», – утверждает источник.

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УЕФА подозревает, что Стипиди находился в сговоре с Лапочкиным, эту информацию проверят 13 июля. РФС также проверит причастность арбитра к игре на тотализаторе. Доказательство вины может повлечь пожизненное отстранение от судейства.

По последним данным «Рейтинга букмекеров», Лапочкина на игре 28-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Уралом» заменит другой арбитр. Изначально он был назначен видеоассистентом.

Лапочкин судил матч 27-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом».

Он назначил пенальти в ворота красно-белых, не дал 11-метровый в ворота железнодорожников и удалил главного тренера Доменико Тедеско.

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