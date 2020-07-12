Кикнадзе показал средний палец фанатам «Локомотива»

Вряд ли теперь отношения между руководством клуба и болельщиками пойдут на поправку.

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе попал в новый скандал на матче 28-го тура чемпионата России против «Уфы». По ходу игры руководитель показал средний палец собственным болельщикам.

По окончании встречи Кикнадзе вины не отрицал.

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– Появилась информация, что сегодня вам с трибун что-то крикнули и вы показали нецензурный жест, – говорит болельщик.

– Что значит нецензурный?

– Ну, неприличный жест. Это правда?

– Правда.

– Вам не нравится, что болельщики уходят с 20-й минуты, а сами показываете такие жесты?

– Я погорячился.

– Это неправильно.

– Согласен с вами, но хочу сказать, что я не допущу мата на трибунах.

– Там не было мата.

– Значит, вы просто не услышали, слава богу, – сказал Кикнадзе «СЭ».

«Локомотив» с трудом избежал поражения (1:1). Команда четыре игры подряд завершила вничью.

Кикнадзе находится под яростной критикой со стороны болельщиков после отказа клуба продлевать контракт с Юрием Семиным.

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