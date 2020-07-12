«Спартак» спасся от вылета, «Краснодар» уделал «Ростов» и ЦСКА в гонке за ЛЧ. Итоги 28-го тура РПЛ

До развязки всего два тура, и вслед за чемпионством таят и другие интриги.

Матч тура

Чемпионат России Кикнадзе показал средний палец фанатам «Локомотива» 2 ЧАСОВ НАЗАД

Леонид Слуцкий сыграл против ЦСКА впервые после ухода из клуба в 2016 году – с тех пор его бывший ассистент Виктор Гончаренко успел возглавить команду, а в последние несколько туров и подтянуть армейцев к зоне Лиги чемпионов. Красно-синие выиграли три последних матча с общим счетом 10:0.

Форма клуба давала фанам надежду на еврофутбол в следующем сезоне. К сожалению для них, Леонид Викторович приехал решать свои задачи. «Будет гениальная теория перед игрой, где он расскажет, что все мы там в ЦСКА клоуны, а они – чемпионы. Шучу, конечно. Викторыч, по большому счету, не изменился со времен карьеры в ЦСКА, такой же обычный человек с не особо смешным юмором, каким и был. Шутить у него не особо получается, хотя порой хорошие шутки и проскакивают», – так Акинфеев высказался о бывшем коуче перед игрой. Смеется последним в итоге именно Слуцкий – казанцы увезли из Москвы очко и гарантировали сохранение прописки, а армейцы подарили «Краснодару» третью строку. У южан матч в запасе, так что гимн ЛЧ в следующем сезоне прозвучит лишь на одном московском стадионе.

Все матчи тура

Чемпионы выставили ослабленный состав – сладкое дуо Дзюба-Азмун осталось в Петербурге. Ригони удалился еще в первом тайме, поэтому ничья в Грозном – скорее хороший результат. Парням Семака от лиги уже ничего не нужно, а вот хозяева взяли ценный поинт в борьбе за сохранение места в РПЛ.

Московский клуб завершает очередной цикл и входит в любимую фазу фанатов «время менять тренера». Тедеско удалился с «Локомотивом» и получил трехматчевый бан, накануне матча с «Сочи» его развели на деньги мошенники, а после он с трибуны понаблюдал за унижением своей команды. К счастью для коуча, красно-белые лишились теоретических шансов на вылет (спасибо победе «Динамо» над «Крыльями»), но к старту следующего сезона предстоит многое поменять – вряд ли его кредит доверия длиннее, чем у предшественников.

Самый ненавидимый клуб лиги последней пары недель фактически спасся – Заболотный будет сиять в элите и в следующем сезоне.

Клубы на двоих не проигрывали 15 матчей кряду, поэтому результат игры закономерен. Разница в том, что москвичей, которые теперь рискуют потерять даже вторую строчку, спас не игравший больше года Джефферсон Фарфан, а скромные уфимцы в очередной раз не проиграли более статусному и богатому фавориту. Кикнадзе снова призывают к отставке, и функционер недвусмысленно продемонстрировал болельщикам свое отношение (об этом позже). Железнодорожники сгоняли четвертую унылую ничью подряд, и симпатии нейтральных фанов в гонке за серебро совершенно точно на стороне «Краснодара».

Команда Валерия Карпина после истории с коронавирусным карантином совсем плоха – южане не могут победить четвертый тур подряд и уже не особенно мечтают о Лиге чемпионов. Судя по слухам, тренер покинет клуб по окончании сезона, поэтому за команду действительно тревожно – ничья с главным неудачником сезона в очередной раз подчеркнула ворох проблем коллектива.

Все конкуренты в борьбе за еврокубковые места любезно уступили инициативу, и «Краснодар» с радостью воспользовался подарком. Яркая домашняя победа вернула клуб в тройку, а по потерянным очкам «быки» и вовсе уже вторые. В оставшихся турах команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов», «Ахматом» и «Динамо» – сложно поверить, что Лига чемпионов может улизнуть.

Остальные матчи

«Арсенал» – «Тамбов» – 2:1

«Динамо» – «Крылья Советов» – 2:0

Герой тура

Артем Дзюба остался дома и не забил ни одного пенальти «Ахмату», а вот Евгений Луценко положил очередной трудовой гол. Страйкер всего на один мяч отстает от капитана «Зенита», и интрига на концовку чемпионата напрашивается сама собой.

Цитата тура

После матча с «Оренбургом» Валерий Карпин указал на моральное и физическое истощение футболистов «Ростова», а заодно припомнил ситуацию перед игрой с «Сочи».

Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире

Гол тура

Казалось, что Уткин в матче с «Уралом» заложил очередного красавца, но шедевральный гол со штрафного у него украли – причем сделал это его же одноклубник. Маркус Берг гениально подправил траекторию мяча и не оставил киперу шансов.

Фотография тура

Война фанатов «Локомотива» с Василием Кикнадзе вышла на новый уровень – функционер показал болельщикам средний палец, в чем признался после матча. Болельщики в интернете очень просили заветный кадр и получили его. Как вскоре выяснилось, это всего лишь монтаж (вот оригинал), но для множества фанов, не простивших гендиректору уход Семина, хватит и этого, а сама ситуация может стать последней каплей.

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 66 очков

2. «Локомотив» – 51

3. «Краснодар» (27 матчей) – 48

4. ЦСКА – 47

5. «Ростов» – 44

…

13. «Ахмат» – 31

14. «Тамбов» – 28

15. «Крылья Советов» – 27

16. «Оренбург» – 24

Бомбардиры РПЛ

1. Артем Дзюба («Зенит») – 16 голов (7 с пенальти)

2. Евгений Луценко («Арсенал») – 15

3. Сердар Азмун («Зенит») – 14 (1)

4. Элдор Шомурдов («Ростов») – 11

5. Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») – 11 (2), Никола Влашич (ЦСКА) – 11 (2)

Русская сборная тура

Тедеско опять психанул и сорвался на судей. Но он все равно вызывает уважение

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат России Metaratings: судья РПЛ Лапочкин подозревается в махинациях со ставками 11 ЧАСОВ НАЗАД