Карпин – про РПЛ: «Нет предела человеческой мерзости»

Культовая фраза Анатолия Бышовца снова в деле.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остро прокомментировал ситуацию в Тинькофф РПЛ после возобновления турнира и нулевую ничью с «Оренбургом».

«Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.

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«Оренбург» и «Ростов» оказались самыми потерпевшими командами из-за ситуации с коронавирусом. Процитирую Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире», – заявил 51-летний Карпин в эфире ютьюб-канала РПЛ. Тренера цитирует Sport24.

Из-за вспышки коронавируса в клубах «Оренбург» получил два технических поражения, а «Ростов» играл против «Сочи» молодежным составом и пропустил 10 мячей.

«Ростов» идет на пятом месте, «Оренбург» замыкает турнирную таблицу.

Культовую фразу Бышовец сказал в 2009 году, на последней пресс-конференции в качестве тренера «Локомотива».

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