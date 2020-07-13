Карпин – про РПЛ: «Нет предела человеческой мерзости»

Валерий Карпин
Фото: Getty Images
Культовая фраза Анатолия Бышовца снова в деле.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остро прокомментировал ситуацию в Тинькофф РПЛ после возобновления турнира и нулевую ничью с «Оренбургом».
«Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.
Metaratings: Карпин покинет «Ростов» вместе с руководством клуба
«Оренбург» и «Ростов» оказались самыми потерпевшими командами из-за ситуации с коронавирусом. Процитирую Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире», – заявил 51-летний Карпин в эфире ютьюб-канала РПЛ. Тренера цитирует Sport24.
- Из-за вспышки коронавируса в клубах «Оренбург» получил два технических поражения, а «Ростов» играл против «Сочи» молодежным составом и пропустил 10 мячей.
- «Ростов» идет на пятом месте, «Оренбург» замыкает турнирную таблицу.
- Культовую фразу Бышовец сказал в 2009 году, на последней пресс-конференции в качестве тренера «Локомотива».
«Спартак» спасся от вылета, «Краснодар» уделал «Ростов» и ЦСКА в гонке за ЛЧ. Итоги 28-го тура РПЛ
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте