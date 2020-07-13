Футбол
Чемпионат России

«Чемпионат»: «Зенит» интересуется защитником «Ливерпуля» Ловреном

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Деян Ловрен

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Петербург ищет усиление под Лигу чемпионов.

«Зенит» интересуется защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном.

По информации «Чемпионата», 31-летний хорват перейдет в петербурский клуб на правах свободного агента, разорвав контракт с «Ливерпулем», который действует до лета 2021 года.

Чемпионат Англии

AS: «Ливерпуль» ищет центрального защитника, в шорт-листе 3 фамилии

22/03/2020 В 19:11

На информацию отреагировал Goal.com. Сообщается, что «Ливерпуль» готов отпустить Ловрена, но намерен продать его, а не позволить уйти бесплатно.

  • Ловрен перешел в «Ливерпуль» в 2014 году из «Саутгемптона».
  • В составе английского клуба хорват завоевал чемпионство в АПЛ, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Со сборной Хорватии он стал финалистом ЧМ-2018.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Англии

Ловрен раскрыл секрет преображения «Ливерпуля» при Клоппе

25/10/2019 В 09:35
Чемпионат Англии

«Теперь верю, что тебе 26». Салах сбрил бороду, а Ловрен и Морено его затроллили

10/02/2019 В 15:28
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЛиверпульЗенитБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир