«Чемпионат»: «Зенит» интересуется защитником «Ливерпуля» Ловреном

Деян Ловрен
Фото: Getty Images
Петербург ищет усиление под Лигу чемпионов.
«Зенит» интересуется защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном.
По информации «Чемпионата», 31-летний хорват перейдет в петербурский клуб на правах свободного агента, разорвав контракт с «Ливерпулем», который действует до лета 2021 года.
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На информацию отреагировал Goal.com. Сообщается, что «Ливерпуль» готов отпустить Ловрена, но намерен продать его, а не позволить уйти бесплатно.
- Ловрен перешел в «Ливерпуль» в 2014 году из «Саутгемптона».
- В составе английского клуба хорват завоевал чемпионство в АПЛ, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Со сборной Хорватии он стал финалистом ЧМ-2018.
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