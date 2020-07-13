«Чемпионат»: «Зенит» интересуется защитником «Ливерпуля» Ловреном

Петербург ищет усиление под Лигу чемпионов.

«Зенит» интересуется защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном.

По информации «Чемпионата», 31-летний хорват перейдет в петербурский клуб на правах свободного агента, разорвав контракт с «Ливерпулем», который действует до лета 2021 года.

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На информацию отреагировал Goal.com. Сообщается, что «Ливерпуль» готов отпустить Ловрена, но намерен продать его, а не позволить уйти бесплатно.

Ловрен перешел в «Ливерпуль» в 2014 году из «Саутгемптона».

В составе английского клуба хорват завоевал чемпионство в АПЛ, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Со сборной Хорватии он стал финалистом ЧМ-2018.

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