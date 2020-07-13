Кикнадзе подтвердил, что Венгер мог стать тренером «Локомотива»

Француз требовал слишком много.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что клуб мог возглавить бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

«Разговоры с Венгером были. Не могу назвать это переговорами. Мог быть вариант с его приходом в «Локомотив», но он требовал решения многих вопросов. В нынешней ситуации мы не могли это сделать», – цитирует «Спорт-Экспресс» слова Кикнадзе, сказанные им на встрече с болельщиками.

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Венгер возглавил «Арсенал» в сезоне-1996/97 и ушел в 2018 году.

«Локомотив» после увольнения Юрия Семина тренирует серб Марко Николич.

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