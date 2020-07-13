Кикнадзе подтвердил, что Венгер мог стать тренером «Локомотива»

Арсен Венгер
Фото: Getty Images
Француз требовал слишком много.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что клуб мог возглавить бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.
«Разговоры с Венгером были. Не могу назвать это переговорами. Мог быть вариант с его приходом в «Локомотив», но он требовал решения многих вопросов. В нынешней ситуации мы не могли это сделать», – цитирует «Спорт-Экспресс» слова Кикнадзе, сказанные им на встрече с болельщиками.
Чемпионат Англии
Венгер: «АПЛ будет самым неполноценным чемпионатом»
10/06/2020 В 21:58
- Венгер возглавил «Арсенал» в сезоне-1996/97 и ушел в 2018 году.
- «Локомотив» после увольнения Юрия Семина тренирует серб Марко Николич.
Soccerlink: Венгер получил предложение от «Локомотива»
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Чемпионат Англии
Тест: вспомни состав непобедимого «Арсенала»
15/05/2020 В 18:01
Чемпионат Франции
Венгер: «Роналду и Месси скоро закончат. Лидером нового поколения станет Мбаппе»
11/05/2020 В 10:19