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Кикнадзе подтвердил, что Венгер мог стать тренером «Локомотива»

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Арсен Венгер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 5 минут

Француз требовал слишком много.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что клуб мог возглавить бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

«Разговоры с Венгером были. Не могу назвать это переговорами. Мог быть вариант с его приходом в «Локомотив», но он требовал решения многих вопросов. В нынешней ситуации мы не могли это сделать», – цитирует «Спорт-Экспресс» слова Кикнадзе, сказанные им на встрече с болельщиками.

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  • Венгер возглавил «Арсенал» в сезоне-1996/97 и ушел в 2018 году.
  • «Локомотив» после увольнения Юрия Семина тренирует серб Марко Николич.

Soccerlink: Венгер получил предложение от «Локомотива»

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