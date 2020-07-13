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«Ростов» прокомментировал слухи об уходе Карпина и руководства

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Валерий Карпин, «Ростов»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Президент клуба назвал информацию недостоверной.

«Ростов» опроверг информацию о том, что тренер Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин покинут клуб.

«Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц опроверг эту информацию. «Это неправда», – заявил Арташес Владимирович», – говорится в официальном заявлении «Ростова».

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  • После 28 туров РПЛ «Ростов» занимает пятое место с 44 очками.
  • Карпин тренирует команду с 2017 года, его контракт действителен до 2025-го.

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