«Ростов» прокомментировал слухи об уходе Карпина и руководства

Валерий Карпин, «Ростов»
Фото: Getty Images
Президент клуба назвал информацию недостоверной.
«Ростов» опроверг информацию о том, что тренер Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин покинут клуб.
«Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц опроверг эту информацию. «Это неправда», – заявил Арташес Владимирович», – говорится в официальном заявлении «Ростова».
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- После 28 туров РПЛ «Ростов» занимает пятое место с 44 очками.
- Карпин тренирует команду с 2017 года, его контракт действителен до 2025-го.
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