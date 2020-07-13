«Химки» отказались от участия в РПЛ. Их примеру может последовать «Ротор»

Eurosport
Фото: Getty Images
Возможно, из РПЛ по итогам сезона не вылетит ни одна команда.
Подмосковные «Химки» отказались от участия в сезоне РПЛ-2020/21. Команда продолжит выступления в ФНЛ, сообщил журналист Василий Конов.
Таким образом, из РПЛ по итогам нынешнего сезона вылетит лишь одна команда – и только в том случае, если «Ротор» найдет деньги для участия в высшей лиге. Если этого не произойдет, то волгоградцы по примеру «Химок» останутся в ФНЛ, а из РПЛ не вылетит ни один клуб.
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- Сезон ФНЛ-2019/20 был остановлен без доигровки из-за пандемии коронавируса.
- Первое место в чемпионате занял «Ротор», второе – «Химки».
- Последнюю строчку в РПЛ на данный момент занимает «Оренбург».
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