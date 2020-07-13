Неожиданный поворот.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассматривает возможность покупки клуба в Европе, передает Metaratings.

Если это произойдет, то Арутюнянц, по инфорвации источника, возьмет с собой главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина, несмотря на официальное опровержение информации о планах покинуть «Ростов».

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«Арутюнянц хочет уйти из «Ростова» и начать работу в европейском клубе по трем причинам: деньги, предвзятое судейство по отношению к команде и управленческий беспредел в РПЛ. Арутюнянц и его команда устали от постоянных долгов, невозможности регионального правительства выполнять свои обязательства, а также от позиции РПЛ, которая перекладывает ответственность на клубы и Роспотребнадзор», – сообщили в Metaratings.

По данным источника, у Арутюнянца есть варианты покупки клуба в трех европейских чемпионатах: испанском, португальском и бельгийском.

«Ростов» за два тура до финиша занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось , что вся тройка Арутюнянц-Карпин-Рыскин покинет Ростов-на-Дону по окончании сезона-2019/20. Арутюнянц опровергал эту информацию.

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