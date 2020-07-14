«Его потенциал видели еще по системе «Спартака». Черчесов – о Дзюбе и играх сборной после пандемии

Станислав оценил, как российский футбол приспособился к новым реалиям.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру клубов Тинькофф РПЛ после рестарта сезона и рассказал о формировании национальной команды.

– Мы внимательно наблюдаем за потенциальными дебютантами сборной. Фамилии я вам не скажу, но были имена, на которые мы обращали пристальное внимание, а уже после карантина эти футболисты не так ярко играют. Наши опытные игроки и так всегда на виду: Артем Дзюба много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе «Спартака», тогда видели его потенциал. Алексей Миранчук вошел в отличный ритм, надеемся, что он и в сборной будет играть, скажем так, по-хозяйски. Мне кажется, его время уже пришло. Отмечу весь состав «Зенита». Я уже поздравил Сергея Семака и отметил, что клуб профессионально отнесся ко всем предписаниям: ни один игрок команды никуда не уезжал в период пандемии. В том числе и поэтому петербуржцы заслуженно стали чемпионами страны.

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– Вы сказали про Дзюбу и Миранчука, в связи с чем у меня два коротких вопроса: первый – кто будет капитаном национальной команды в ближайших матчах?

– У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба.

– Второй – уже больше года активно обсуждается отъезд Алексея Миранчука за границу, каково ваше мнение?

– Спасибо за этот вопрос! Я разговаривал с ним пару недель назад, когда опять проскакивали какие-то слухи, и сказал ему, чтобы это его не отвлекало. Важно концентрироваться на своей работе. Судя по пяти забитым мячам, наш разговор состоялся вовремя. Другое дело, хотелось бы, чтобы эта тема так долго не муссировалась.

– Для вас как тренера сборной будет лучше, если наши игроки станут выступать за рубежом?

– Если говорить с точки зрения эмоций, то да. Если смотреть на вопрос профессионально, то любое решение должно быть оправдано: уезжаешь – должен знать, для чего, остаешься – тоже. Сейчас существует мода «уехать», но не все понимают зачем.

– Как вам в целом чемпионат после рестарта? Футбол стал сильно ниже качеством?

– После возобновления не было практически ни одной игры, которая соответствовала бы докарантинному уровню. Опять же, болельщику хочется зрелищных матчей, главному тренеру важны качество игры и оценка футболистов, а это две разных вещи, – заявил 56-летний Черчесов в интервью «Матч ТВ».

Сборная России проведет ближайшие матчи в сентябре – в рамках Лиги наций команда сыграет против Сербии и Венгрии, также в группу попала Турция.

В качестве соперников для контрольных матчей выбраны Швеция и Молдавия.

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