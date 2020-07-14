Кредит на 4 млрд, конфликт с Мутко, «губернатор – жлоб». Отношения боссов СПб с «Зенитом» и фанатами

Диалог получался не со всеми.

«Зенит» всегда ассоциировался не только с «Газпромом», но и с руководством Северной столицы. В середине 90-х именно администрация города, а не газовый гигант, удержали главную команду Санкт-Петербурга на плаву. Когда «Зенит» окончательно состоялся как один из символов города на Неве, присутствие местных руководителей на главных матчах клуба стало обязательным.

Eurosport.ru изучил, как менялись отношения глав города разных лет с клубом и его болельщиками, которые частенько были маркером общего настроения жителей СПб по отношению к власти.

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Собчак: спас клуб, вернул Садырина, выдал кредит на 4 млрд

Нельзя сказать, что первый мэр Петербурга был страстным болельщиком. «Человек он был неспортивный, но на «Петровском» появлялся, чтобы показать, что футбол городу небезразличен», – рассказывал экс-член совета директоров клуба Леонид Туфрин.

При этом именно Собчак спас клуб от банкротства в начале 90-х, когда «Зенит» был по уши в долгах – исполнительный директор «Зенита» Виктор Сидоров оформлял займы даже у местных авторитетов под личную ответственность. Мэр привел в клуб в качестве куратора Виталия Мутко, выдал сине-бело-голубым кредит на 4 миллиарда рублей, а в 1994 году стал инициатором камбэка на место главного тренера легендарного Павла Садырина. «По прошествии семи лет я вернулся. Одной из главных причин стало то, что у меня здесь сын, он остался один, поступил в университет. Конечно, ему нужна была моя помощь – как отца. Это первая из двух главных причин. А вторая – конечно, мне очень приятно, что меня пригласил мэр Собчак», – вспоминал потом коуч.

«Собчак не только на стадионе, но и на базе появлялся. Спокойный, уравновешенный, грамотный, уверенный в себе человек. Он приехал, представил нам Садырина. Я помню, что именно с этого началась наша история выхода в высшую лигу», – говорил о Собчаке экс-защитник «Зенита» Максим Боков.

Анатолий Собчак, Павел Садырин, Виталий Мутко Фото: Other Agency

В 1996-м Анатолий Александрович проиграл выборы и отошел от дел клуба. Тем не менее болельщики до сих пор вспоминают его с теплотой. «При Собчаке «Зенит» вставал на ноги. Садырин – его решение. Через него, как я понимаю, город помогал «Зениту». Деньги были небольшие, но сколько могли позволить. Все, что он мог дать «Зениту» в своей должности по тем временам, он дал. И относился к нему неформально, с большой человеческой любовью. Мы это чувствовали. Когда он был на матчах, его не боялись.

Сегодня некоторых лиц города даже перестали объявлять, когда они на трибунах. Их освистывают. А Собчаку – и Мутко, само собой – аплодировали. Стадион начальственным решением не заставишь хлопать. Это барометр людского отношения к личности», – сказал в интервью Sports.ru известный болельщик «Зенита» Максим Дукельский.

Яковлев: поссорился с Мутко и демонстративно поддерживал питерское «Динамо»

Поначалу новый губернатор часто ходил на матчи «Зенита» – Яковлев всегда считался более спортивным руководителем города, чем Собчак (одно время Владимир Егорович даже возглавлял городскую федерацию велоспорта). К нуждам «Зенита» Яковлев относился понимающе – бюджет клуба постоянно рос, кроме того, губернатор в ручном режиме мог решать некоторые проблемы.

«Яковлев как-то приехал на базу «Зенита». А Панова ребята другие подговорили: ты скажи ему, что у нас автобуса нет. И Саша исполнил в конце встречи с главой региона: «Вы знаете, нам просто стыдно ездить на нашей старой развалюхе». Яковлев ответил: «Я вас услышал». И через две недели появился шикарный немецкий Mercedes», – рассказал комментатор Геннадий Орлов.

Юрий Лужков и Владимир Яковлев Фото: Getty Images

С Владимиром связана забавная история во время празднования «Зенитом» победы в Кубке России. «С нами, помню, губернатор Яковлев был, подлетаем к Питеру, где-то час ночи, бортпроводница, как положено, говорит, мол, займите места, пристегните ремни, а он встает и начинает: «Слушай, Ленинград, я тебе спою…» А за ним весь салон: «…задушевную песню свою». Дверь в кабину пилотов открыта, там мигают какие-то огоньки, в иллюминаторе город светится. У меня мурашки по коже до сих пор, когда вспоминаю», – рассказывал Леонид Туфрин.

Но на стыке 90-х и нулевых у Яковлева обострился конфликт с президентом «Зенита» Виталием Мутко. Причиной стал стадион: город, которому номинально принадлежали 1,5% акций команды, отказывался передать стадион в управление клубу.

«Публичным конфликт между губернатором и президентом «Зенита» стал в июле, после домашнего матча с воронежским «Факелом». Руководство стадиона (ГУП) разрешило тогда на территории арены торговлю безалкогольным пивом «Балтика», хотя у «Зенита» заключен специальный договор о сотрудничестве с пивоваренным комбинатом имени Степана Разина.

Виталий Мутко Фото: Getty Images

После этого коммерческого конфликта Виталий Мутко начал вновь атаковать губернатора просьбами передать стадион в оперативное управление «Зениту» (команда к этому времени отставала от лидирующего «Спартака» всего на одно очко). Губернатор отказался отдать стадион, и тогда глава клуба предложил градоначальнику обменять арену на прощение долгов города перед «Газпромом», основным акционером «Зенита». Губернатор вновь отказался», – говорится в заметке «Коммерсантъ» тех времен.

С того момента Яковлев демонстративно начал поддерживать другую питерскую команду – «Динамо». Клуб тогда барахтался в низших дивизионах, владелец команды, предприниматель Слуницин, обанкротился и исчез, оставив клубу 8 млн рублей долгов. Все поменялось в 2000 году, кода спонсором динамовцев стала одна из крупнейших в Петербурге строительных корпораций «Стройимпульс». Ее президент Сергей Амелин создал ЗАО «Динамо СПб», причем 70% акций в новом акционерном обществе получил «Стройимпульс», остальной пакет поделили между собой ФСО «Динамо» и банк «Таврический». С приходом «Стройимпульса» бело-голубые заметно укрепили состав, за три сезона прошли путь из региональной лиги до первого дивизиона (сейчас ФНЛ).

Слухи упорно связывали возрождение «Динамо» с городской администрацией, а не с частной инициативой. Косвенно версию подтвердило дальнейшее развитие событий: в 2003-м Яковлев ушел в отставку с поста губернатора, и проект свернули.

Матвиенко: главные победы и начало долгостроя на Крестовском

Именно при Валентине Ивановне «Зенит» выиграл все свои главные трофеи – первое чемпионство, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы. И вклад Матвиенко в успехи питерского клуба нельзя не признать: администрация города практически сразу отдала команде в управление стадион «Петровский», спонсором сине-бело-голубых стал «Газпром», что быстро сделало команду одной из самых богатых в России. При Матвиенко «Зенит» окончательно превратился в, возможно, самый узнаваемый бренд Петербурга.

Матвиенко регулярно посещала матчи «Зенита», летала на финал Кубка УЕФА-2008, по собственному признанию сорвала там голос и расцеловала Дика Адвоката после победы.

В апреле 2005-го Матвиенко и глава «Газпрома» Алексей Миллер объявили о начале строительства на Крестовском острове новой арены на 50 тысяч зрителей – должны были закончить уже через три года (как мы знаем, задержались на девять лет). Спустя пять лет на праздновании второго чемпионства «Зенита» губернатора освистали во многом за эпохальный долгострой.

Еще одна проблема, которая отправляла отношения болельщиков и «Зенита» – жесткие столкновения фанатов с ОМОНом на излете нулевых. Болельщики даже написали открытое письмо на имя Матвиенко, призывая к переговорам. Валентина Ивановна ответила не менее длинным текстом, в котором заявила о готовности искать компромисс, но реального потепления тогда не случилось.

После победы в чемпионате России-2010 ОМОН избил празднующих фанатов «Зенита» прямо на Невском проспекте. Как раз после того самого свиста в адрес Матвиенко.

Полтавченко и Беглов: уровень поддержки ниже ватерлинии

Отношения Георгия Полтавченко с фанатами «Зенита» не сложились с самого начала. Не прошло и года с момента вступления в должность, как губернатор не исключил, что город может обратиться к жителям Петербурга и особенно болельщикам «Зенита» с просьбой принять участие в достройке нового стадиона (к тому моменту его строили уже семь лет).

Буквально через неделю Полтавченко назвал жителей Петербурга жлобами – все из-за неприличных жестов, которые показывали прохожие кортежу губернатора и премьер-министра Дмитрия Медведева: «Стояли люди, поднимали всякие пальцы. А ведь человек приехал решать проблемы своего родного города, нашего родного города. Мне – не как его подчиненному и не как его товарищу, с которым я проработал не один год, – мне как петербуржцу было стыдно. Этим отличаются жители и других городов. Но такого откровенного жлобства я не видел! Это полнейшая утрата петербургского культурного менталитета. Тут просто воспитание людей. И этим должны не власти заниматься. Главное – это семья. Как мама с папой так воспитали».

Фанаты ответили уже на следующем матче – скандированием «Губернатор – жлоб» и «Построй стадион – продай дачу».

Окончательно отношения с фанатами испортились перед матчем «Зенита» с «Ахматом» в 2017-м году. Полтавченко в это же время приехал с визитом к главе Чечни Рамзану Кадырову и за столом несколько раз прокричал «Ахмат – сила!»

«Зенит» победил со счетом 4:0, а пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов заявил, что Полтавченко болеет только за «Зенит»: «Никакого отношения вырванный фрагмент к футболу не имеет». Но осадок остался, особенно на фоне абсолютного безразличия Георгия Сергеевича (да и его сменщика) к делам клуба.

Полтавченко иногда ходил на матчи и даже участвовал в презентации Роберто Манчини, но все эти кейсы походили на обязательную пиар-активность. Когда глава города последовал примеру итальянского тренера и тоже ушел в отставку, вряд ли хоть один болельщик «Зенита» расстроился по этому поводу.

Правда, как выяснилось на награждении «Зенита» четвертым чемпионством, у Александра Беглова ситуация не лучше. Далеко не идеальное управление городом ему тоже не простили:

Генеральный директор «Зенита» Медведев заявил, что клубу придется «затянуть пояса»

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