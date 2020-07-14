Семин призвал Кикнадзе уйти из футбола после неприличного жеста в адрес болельщика «Локомотива»

Юрий Палыч продолжает борьбу против клубного руководства.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к гендиректору «Локомотива» Василию Кикнадзе с требованием уйти в отставку.

«Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика «Локомотива», факт которого вы публично признали, вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причем сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров. Если вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример вы таким жестом подаете детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?

Чемпионат России Семин: «Миранчук не хуже Хаверца. Он может играть в любой команде Европы» 08/07/2020 В 07:37

Но, прежде чем уйти, сделайте одно доброе дело. Передайте все те бонусы, которые, по вашим словам, предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива», семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова», – написал 73-летний Семин.

Руководство «Локомотива» отправило Семина в отставку, с 1 июня клуб тренирует серб Марко Николич. Фанаты встали на сторону Семина.

Иннокентий Самохвалов – футболист «Казанки» (клуба из системы «Локомотива»), скончавшийся в 22 года во время индивидуальной тренировки.

Кикнадзе показал средний палец фанатам «Локомотива»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат России Миранчук – о том, почему команда не вступилась за Семина: «Моя зона ответственности – на поле» 04/07/2020 В 18:55