«Ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ». Карпин – об обращении Прядкина в комитет по этике

Высказывание коуча «Ростова» не понравилось руководству лиги.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остро отреагировал на обращение президента Тинькофф РПЛ Сергея Прядкина в комитет по этике РФС с просьбой проверить его недавние высказывания.

«Ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Тинькофф Российской Премьер-лиги», – написал 51-летний Карпин, выложив скриншот документа.

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Прядкин просит комитет по этике проверить высказывание Карпина, в котором он процитировал Анатолия Бышовца : «Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире».

По мнению президента РПЛ, цитата наносит ущерб деловой репутации лиги как спортивного продукта.

Карпин высказался после матча с «Оренбургом», в котором команды не забили ни одного мяча.

Из-за вспышки коронавируса в клубах «Оренбург» получил два технических поражения, а «Ростов» играл против «Сочи» молодежным составом и пропустил 10 мячей.

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