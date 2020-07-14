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«Рейтинг Букмекеров»: владельцы «Манчестер Сити» вели переговоры о покупке доли в «Сочи»

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Андрей Мостовой, Кирилл Заика, Александр Кокорин, «Сочи» – «Ростов»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
24 минут назад

Переговоры могут продолжиться после того, как «Сити» решит проблемы с ФФП – то есть, уже сейчас.

Представители компании City Football Group (CFG), владеющей «Манчестер Сити», весной вели переговоры о покупке части акций в футбольном клубе «Сочи».

По данным «Рейтинга Букмекеров», CFG выражает заинтересованность в приобретении команды на территории России. Одним из клубов, с которым велись переговоры, был «Сочи» – представители CFG даже провели встречу с президентом сочинцев Борисом Ротенбергом. Также на ней присутствовали представители «Газпрома», которые сотрудничают со структурами Ротенберга.

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«Сейчас City Football Group взял паузу во всех переговорных процессах из-за пандемии коронавируса и спора «Манчестер Сити» с УЕФА из-за нарушений клубом правил ФФП [вчера этот спор был выигран – Eurosport]. После решения этих вопросов CFG планирует возобновить активный интерес к российскому футболу», – сообщили в источнике.

  • Холдингом CFG владеет арабский шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян.
  • Организация управляет девятью клубами, рассредоточенными по всему миру. К их числу относятся «Манчестер Сити», австралийский «Мельбурн Сити», уругвайский «Монтевидео Сити», американский «Нью-Йорк Сити», индийский «Мумбаи Сити», испанская «Жирона», японский клуб «Йокогама», китайский «Сычуань Цзюню» и бельгийский «Ломмел».

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