Председатель совета директоров «Локо» Мещеряков: «Не интересует, что там опубликовал Юрий Палыч»

Анатолий Мещеряков (справа) и Сергей Чебан
Фото: Getty Images
Странное отношение к главной легенде клуба.
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал высказывания бывшего главного тренера команды Юрия Семина. Ранее Семин призвал генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе уйти в отставку из-за неприличного жеста в адрес болельщика клуба.
– Меня не интересует, что там опубликовал Юрий Палыч. Я ничего не видел (жеста Кикнадзе), при этом не присутствовал и не могу комментировать этого.
Кикнадзе подтвердил, что Венгер мог стать тренером «Локомотива»
– Кикнадзе признался, что показал неприличный жест, и его поступок будет рассматривать комитет по этике РФС.
– Все могут рассматривать все, что хотят. Не комментирую того, что не знаю. Как поет Карузо со слов своего знакомого – не определяю, – цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».
- Семин покинул «Локомотив» 1 июня, когда истек его контракт с железнодорожниками. Клуб не стал продлевать соглашение.
- Новым главным тренером «Локомотива» стал серб Марко Николич.
«Спартак» спасся от вылета, «Краснодар» уделал «Ростов» и ЦСКА в гонке за ЛЧ. Итоги 28-го тура РПЛ