Председатель совета директоров «Локо» Мещеряков: «Не интересует, что там опубликовал Юрий Палыч»

Странное отношение к главной легенде клуба.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал высказывания бывшего главного тренера команды Юрия Семина. Ранее Семин призвал генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе уйти в отставку из-за неприличного жеста в адрес болельщика клуба.

– Меня не интересует, что там опубликовал Юрий Палыч. Я ничего не видел (жеста Кикнадзе), при этом не присутствовал и не могу комментировать этого.

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– Кикнадзе признался, что показал неприличный жест, и его поступок будет рассматривать комитет по этике РФС.

– Все могут рассматривать все, что хотят. Не комментирую того, что не знаю. Как поет Карузо со слов своего знакомого – не определяю, – цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

Семин покинул «Локомотив» 1 июня, когда истек его контракт с железнодорожниками. Клуб не стал продлевать соглашение.

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