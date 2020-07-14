Евгений Савин не нашел ответа.

Анна Самохвалова, вдова 22-летнего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова, рассказала о смерти мужа, который скончался в апреле во время индивидуальной тренировки. Интервью у Анны взял бывший футболист, популярный блогер Евгений Савин.

– Я вышла на рынок. Мы договорились встретиться у дома. Я уже подходила, видела его, он бежал. Я голову вниз опустила, а когда подняла, то он уже лежал на траве. Метров 200 не хватило. Я тут же побежала с Темой к нему, перевернула его – не было пульса и дыхания. Я закричала на всю улицу: «Помогите!» Начала вызывать скорую. Никто не брал трубки. Я понимаю, что перегруз, но есть экстренные случаи, когда людей можно спасти. Мы жили под станцией скорой помощи, им ехать одну минуту. Рядом остановился таксист. Я начала делать массаж сердца.

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Таксист предложил довезти до ближайшей больницы. Рабочие на улице помогли загрузить в такси. Они доехали с нами до больницы, все было в течение четырех минут. У него были открыты глаза, рот. Когда довезли до больницы, врачи забрали ребенка и начали помогать реанимировать Кешу. Я делала искусственное дыхание, а врачи – массаж сердца. Через 20 минут приехала скорая, начали работать дефибрилляторы, но почему-то импульса не было. Ничего не помогло. Потом приехала еще одна реанимация с более новым оборудованием – они констатировали смерть. Они попытались, но безуспешно.

Многие клубы выражали соболезнования и пытались помочь. «Локомотив» в день смерти предложил мне помощь с организацией похорон, помогли с покупкой места. Я все выбрала, все организовали, все похороны помогли мне оплатить. После смерти Кеши меня взяли в клуб, я работаю в «Локомотиве», спасибо им за это. Я еще молодая, опыта не было, но они меня взяли. Сейчас я могу хотя бы квартиру снимать.

– Ты снимаешь квартиру за 45 тысяч, а получаешь около 50 тысяч. То есть у тебя на жизнь остается где-то 5 тысяч?

– У меня еще есть пенсия по инвалидности. Когда мне было 15 лет, врачи совершили ошибку. Прогнозы дали на недолгую жизнь. Кеша об этом знал и очень хотел вылечить меня, чтобы я прожила как можно дольше. Это была его цель.

– Теме два года. Как ты ему объясняешь, где папа?

– Он пока не разговаривает, но все это произошло на его глазах... Сейчас он подбегает к фотографии, берет ее и говорит: «Папа, папа». Целует его, дает мне поцеловать. Каждый вечер показываю ему видео с папой. Он помнит эти моменты, смеется. Я стараюсь ему говорить, что папа улетел на небо. Думаю, он будет гордиться своим отцом, когда увидит, чем Кеша занимался и чего добился. Я думаю, что у него папа самый лучший был и есть.

– Понятно, что сейчас денег практически ни на что не хватает. Вы снимаете эту прекрасную квартиру. У тебя двухлетний сын, который остался без отца. Что дальше?

– Дальше к мужу. Хочу к нему. Серьезно.

– В смысле?

– Я нам два места купила. Памятник уже выбрала.

– Ты сейчас серьезно? А Тема куда?

– Тему я, как обещала, выращу. А дальше хочу к нему.

– Я не знаю, что сказать. Честно. Я в шоке. Это первый выпуск, когда я не знаю, что сказать.

– Тут нечего говорить. Он был настолько доброй души человек, такой разносторонний. И стихи красивые писал, любил свою семью, отдавался своему любимому делу. Он даже не называл футбол работой, для него это было жизнью. Он настолько легко жил – сегодняшним днем. Наслаждался жизнью.

Самохвалову было 22 года, он воспитанник «Локомотива». В сезоне ПФЛ, прерванном из-за пандемии коронавируса, защитник провел 16 матчей за «Казанку». В московском клубе он выступал с лета 2018 года.

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