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Председатель совета директоров «Зенита»: «Нам предстоит стать сильнейшими в Европе»

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«Зенит» (Санкт-Петербург)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Первый шаг – научиться играть с «Бенфикой».

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина рассказала о целях клуба после завоевания чемпионства в сезоне-2019/20.

«Находить новую мотивацию после грандиозных побед совсем не трудно. Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться. Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности. У профессионала должна быть внутренняя мобилизация.

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Сейчас в «Зените» необходимо уделять внимание молодежному развитию. Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы не дорабатываем в части подготовки резерва. Проблема как раз в управлении: наш спортивный блок в основном сосредоточен на трансферной работе. Поэтому в ближайшее время выберем человека, который займется молодежью. Он должен быть неравнодушным, заинтересованным в развитии ребят, с опытом в этих процессах и – важно – не бояться нести персональную ответственность за результат», – цитирует Илюхину «Собака.ru».

  • В Лиге чемпионов-2019/20 «Зенит» занял последнее место на групповом этапе, пропустив вперед «РБ Лейпциг», «Лион» и «Бенфику».
  • Команда Сергея Семака стала чемпионом России во второй раз подряд.

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