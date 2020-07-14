Первый шаг – научиться играть с «Бенфикой».

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина рассказала о целях клуба после завоевания чемпионства в сезоне-2019/20.

«Находить новую мотивацию после грандиозных побед совсем не трудно. Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться. Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности. У профессионала должна быть внутренняя мобилизация.

Чемпионат Англии Дзюба и Азмун не первые, кто сымитировал половой акт в раздевалке. Год назад это сделали юниоры «МЮ» 09/07/2020 В 15:58

Сейчас в «Зените» необходимо уделять внимание молодежному развитию. Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы не дорабатываем в части подготовки резерва. Проблема как раз в управлении: наш спортивный блок в основном сосредоточен на трансферной работе. Поэтому в ближайшее время выберем человека, который займется молодежью. Он должен быть неравнодушным, заинтересованным в развитии ребят, с опытом в этих процессах и – важно – не бояться нести персональную ответственность за результат», – цитирует Илюхину «Собака.ru».

В Лиге чемпионов-2019/20 «Зенит» занял последнее место на групповом этапе, пропустив вперед «РБ Лейпциг», «Лион» и «Бенфику».

Команда Сергея Семака стала чемпионом России во второй раз подряд.

Кредит на 4 млрд, конфликт с Мутко, «губернатор – жлоб». Отношения боссов СПб с «Зенитом» и фанатами

Подписывайся на нас в телеграме

Чемпионат России «Зенит» ненавидели весь сезон. Теперь пора признать: Семак построил в РПЛ команду-убийцу 05/07/2020 В 21:22