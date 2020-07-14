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Названо условие, при котором Кокорин подпишет новый контракт с «Зенитом»

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Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Александр хочет солидный бонус.

Стало известно, при каком условии нападающий «Сочи» Александр Кокорин подпишет новый контракт с «Зенитом».

По данным «Спорт-Экспресс», Кокорин вернется в Санкт-Петербург при условии получения крупного бонуса за подписание. Александр рассчитывает получить сумму единовременным платежом и сразу при подписании договора.

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  • 19 мая Кокорин, который в сентябре прошлого года вышел из исправительной колонии вместе с Павлом Мамаевым, подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.
  • Генеральный директор клуба Александр Медведев уточнил, что это было сделано для того, чтобы нападающий продолжил выступать в составе «Сочи» на правах аренды.

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