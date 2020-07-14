Названо условие, при котором Кокорин подпишет новый контракт с «Зенитом»

Александр Кокорин
Фото: Getty Images
Александр хочет солидный бонус.
Стало известно, при каком условии нападающий «Сочи» Александр Кокорин подпишет новый контракт с «Зенитом».
По данным «Спорт-Экспресс», Кокорин вернется в Санкт-Петербург при условии получения крупного бонуса за подписание. Александр рассчитывает получить сумму единовременным платежом и сразу при подписании договора.
Чемпионат России
«Это что за профессионалы такие?» Орлов – о том, что Азмун и Кокорин нарушили самоизоляцию
03/07/2020 В 19:34
- 19 мая Кокорин, который в сентябре прошлого года вышел из исправительной колонии вместе с Павлом Мамаевым, подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.
- Генеральный директор клуба Александр Медведев уточнил, что это было сделано для того, чтобы нападающий продолжил выступать в составе «Сочи» на правах аренды.
Свист с трибун и конфликт с Мутко. Отношения губернаторов СПб с «Зенитом» и фанатами
Чемпионат России
Кокорин носит медицинские маски из крокодиловой кожи. Их цена – шок
22/06/2020 В 13:33
Чемпионат России
Кокорин провел блеклый матч против «Зенита». Теперь он не вернется в Петербург?
08/07/2020 В 18:57