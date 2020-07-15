Футбол
Чемпионат России

Жена Карпина заступилась за мужа цитатой, которую приписывают Еве Браун

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Дарья Карпина

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
2 часов назад

Кажется, изначально это произносилось в адрес Гитлера.

Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина отреагировала на конфликт мужа с президентом Тинькофф РПЛ Сергеем Прядкиным.

«Даже если весь мир будет против моего мужчины, я буду молча стоять у него за спиной и тихо подавать ему патроны», – написала Дарья Карпина и добавила хэштег #ПравдаЗаВалерой.

Чемпионат России

«Ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ». Карпин – об обращении Прядкина в комитет по этике

20 ЧАСОВ НАЗАД

Журналист Василий Конов напомнил, что авторство этой цитаты приписывают Еве Браун – любовнице и впоследствии жене Адольфа Гитлера.

  • Прядкин обратился в комитет по этике РФС с просьбой проверить последние высказывания Карпина.
  • После 28 туров «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице.

Вдова 22-летнего игрока «Локомотива»: «Хочу к мужу. Купила нам 2 места на кладбище»

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат России

Metaratings: президент «Ростова» купит клуб в Европе и заберет с собой Карпина

ВЧЕРА В 20:17
Чемпионат России

Карпин – про РПЛ: «Нет предела человеческой мерзости»

13/07/2020 В 05:20
По теме
ФутболЧемпионат РоссииРостовВалерий Карпин
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир