Жена Карпина заступилась за мужа цитатой, которую приписывают Еве Браун

Дарья Карпина
Фото: Instagram
Кажется, изначально это произносилось в адрес Гитлера.
Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина отреагировала на конфликт мужа с президентом Тинькофф РПЛ Сергеем Прядкиным.
«Даже если весь мир будет против моего мужчины, я буду молча стоять у него за спиной и тихо подавать ему патроны», – написала Дарья Карпина и добавила хэштег #ПравдаЗаВалерой.
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Журналист Василий Конов напомнил, что авторство этой цитаты приписывают Еве Браун – любовнице и впоследствии жене Адольфа Гитлера.
- Прядкин обратился в комитет по этике РФС с просьбой проверить последние высказывания Карпина.
- После 28 туров «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице.
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