Жена Карпина заступилась за мужа цитатой, которую приписывают Еве Браун

Кажется, изначально это произносилось в адрес Гитлера.

Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина отреагировала на конфликт мужа с президентом Тинькофф РПЛ Сергеем Прядкиным.

«Даже если весь мир будет против моего мужчины, я буду молча стоять у него за спиной и тихо подавать ему патроны», – написала Дарья Карпина и добавила хэштег #ПравдаЗаВалерой.

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Журналист Василий Конов напомнил, что авторство этой цитаты приписывают Еве Браун – любовнице и впоследствии жене Адольфа Гитлера.

Прядкин обратился в комитет по этике РФС с просьбой проверить последние высказывания Карпина.

После 28 туров «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице.

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