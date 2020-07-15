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Sport24: «Зенит» готов выложить за Черышева 15 млн евро

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Денис Черышев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Петербуржцы снова нацелились на игрока сборной.

«Зенит» интересуется нападающим «Валенсии» и сборной России Денисом Черышевым.

Инсайдом в телеграм-канале поделился журналист Sport24 Максим Алланазаров. По его информации, слухи о приобретении «Зенитом» 29-летнего Черышева усиливаются. Петербуржцы надеются осуществить трансфер за 15 миллионов евро.

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  • Впервые слухи о переходе Черышева в «Зенит» возникли в конце 2019 года.
  • На Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 4,8 миллиона.

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