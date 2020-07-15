Sport24: «Зенит» готов выложить за Черышева 15 млн евро

Денис Черышев
Фото: Getty Images
Петербуржцы снова нацелились на игрока сборной.
«Зенит» интересуется нападающим «Валенсии» и сборной России Денисом Черышевым.
Инсайдом в телеграм-канале поделился журналист Sport24 Максим Алланазаров. По его информации, слухи о приобретении «Зенитом» 29-летнего Черышева усиливаются. Петербуржцы надеются осуществить трансфер за 15 миллионов евро.
Чемпионат Испании
Черчесов – о Смолове: «Моя просьба, она же требование – чтобы он понял, чего хочет»
28/06/2020 В 21:00
- Впервые слухи о переходе Черышева в «Зенит» возникли в конце 2019 года.
- На Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 4,8 миллиона.
Смолов забил «Реалу» и «Барселоне». Вот еще 7 русских, которые клали мячи двум испанским топам
Чемпионат Испании
Мощнецкий гол Гуэдеша в соло через четверых игроков. После такого Черышев навсегда прилипнет к банке
21/06/2020 В 20:10
Чемпионат Испании
«Валенсия» отметила день русского языка видеообращением Черышева
06/06/2020 В 15:07