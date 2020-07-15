Миранчук рассказал, что изменилось с приходом Николича

Алексей респектует Палычу, но не имеет ничего против нового тренера.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, как изменились тренировки при тренере Марко Николиче, и прокомментировал свои отношения с экс-коучем Юрием Семиным.

О Николиче

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То, что Николич – это иностранец, конечно, чувствуется. Хотя бы потому, что он говорит по-английски. Все понимают, что есть короткий период для подготовки. У всех концентрация выше в разы, потому что мы играем за Лигу чемпионов. Что в целом изменилось? Думаю, добавилось больше тактических упражнений. Стали больше работать над тактикой, он начал прививать нам больше стремления к ударам. Бить с дальних позиций, не так, как мы всегда любили «завезти». Иногда проходят эмоциональные установки, он может эмоционально показать себя.

Думаю, он неплохой психолог и знает, какому футболисту что сказать. Сейчас еще мало что-то конкретно могу сказать. Мы все вместе понимаем, какая у нас есть задача, стараемся сообща выполнить ее.

О Семине

Считаю, что если кто-то не выставил фото с прощанием с Юрием Павловичем, то это не значит, что он там в каких-то плохих отношениях. Большое уважение к Юрию Павловичу, все очень тепло с ним всегда общались. Ни у кого не было с ним больших разногласий и недопонимания. Все было конкретно, в лицо и понятно. Наверное, в таком возрасте тяжело перенастроить свой организм, свое понимание, свое мышление. Если у тебя уже что-то сформировалось в течение жизни, то это будет всегда с тобой, – рассказал 24-летний Миранчук в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Николич стал главным тренером «Локо» 1 июня 2020 года.

Фанаты железнодорожников заняли сторону Семина и покидают трибуны после 20-й минуты.

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