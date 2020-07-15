Андрей Сергеевич сыплет соль на красно-белые раны.

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал выступления московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

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– А сейчас я прочитал, что у них нет возможности вылететь.

– Да, это третий вид новостей. Что происходит?

– Не знаю. Полный хаос, бардак, нет стратегии. С одной стороны, для «Зенита» это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами. «Спартаку» надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать неинтересно. Там Владислав Николаевич (Радимов) только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием.

– Газизов наладит?

– Не знаю, потому что непонятно, какие у него будут полномочия, но шаг достаточно логичный. Человек себя здорово проявил в «Уфе» за почти 10 лет. Здорово, что человека позвали на повышение за реальную работу, что в нашей стране довольно редкий случай. Желаю ему удачи на этом поприще. Просто в «Уфе» была одна модель, где нужно было сохранять место в РПЛ, развивать перспективных игроков и продавать их. В «Спартаке» немножко по-другому. Здесь нацеленность на результат, а следовательно, и подбор футболистов должен быть другим, – цитирует Аршавина «Фонтанка».

Ранее «Зенит» во второй раз подряд оформил завоевание чемпионского титула в Тинькофф РПЛ.

«Спартак» за два тура до финиша занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

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