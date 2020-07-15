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🔥 Кажется, Бикфалви из «Урала» забил мяч сезона в РПЛ

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Eurosport

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 38 минут

Вот это голище!

В матче 29-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» встретился с тульским «Арсеналом».

Счет в игре открыл полузащитник туляков Даниил Хлусевич. Положение выправил Эрик Бикфалви: румын нанес блестящий удар ножницами из центра штрафной. Один из лучших голов сезона в РПЛ, однозначно.

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  • Бикфалви в этом сезоне РПЛ отыграл за «Урал» 24 матча, забил восемь мячей и отдал три ассиста.
  • Эрик присоединился к клубу из Екатеринбурга в 2017 году. Ранее он выступал в России за «Томь».

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