🔥 Кажется, Бикфалви из «Урала» забил мяч сезона в РПЛ

Eurosport
Фото: Other Agency
Вот это голище!
В матче 29-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» встретился с тульским «Арсеналом».
Счет в игре открыл полузащитник туляков Даниил Хлусевич. Положение выправил Эрик Бикфалви: румын нанес блестящий удар ножницами из центра штрафной. Один из лучших голов сезона в РПЛ, однозначно.
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- Бикфалви в этом сезоне РПЛ отыграл за «Урал» 24 матча, забил восемь мячей и отдал три ассиста.
- Эрик присоединился к клубу из Екатеринбурга в 2017 году. Ранее он выступал в России за «Томь».
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