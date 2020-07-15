Забил мяч сезона, убил Ривалдо и испортил карьеру деньгами. Почему Биквалфи все еще в «Урале»?

Мужчина, который в 18 лет возил легендарного Ривалдо.

Эрик Бикфалви из «Урала» – теневой герой РПЛ. Румын с 2017 года гоняет за скромный клуб из Екатеринбурга и за это время забил уже пачку красивейших мячей.

Например, 15 июля Эрик огорошил тульский «Арсенал» вот такой волшебной бисиклетой:

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А вот видео, где Бикфалви выбирает свои лучшие голы за «Урал». Особенно хороши мяч «Краснодару» (смотреть с 1:20) и «Динамо» (с 7:15).

В сезоне-2014/15 Эрик выступал за луцкую «Волынь» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины вместе с Алексом Тейшейрой (тот самый, за которым бегал «Ливерпуль») – румын и бразилец забили по 17 мячей. Очевидный талант Бикфалви проявился сразу, еще в юниорском возрасте – его раскрыл легендарный румынский футболист Георге Хаджи.

«С Хаджи связан переломный момент в моей карьере. В 18 лет, в «Стяуа», он поставил меня играть в еврокубках против Ривалдо. Ривалдо, который выиграл чемпионат мира и играл тогда в греческом АЕК. Я вышел на поле, слушал подсказки партнеров, как перестраиваться. И знаете что: в этой игре я просто «убил» Ривалдо. Не дал ему ни единого шанса. И вот это очень важно – слушать старших партнеров», – рассказывал Эрик в интервью изданию «Областная газета».

Так почему же столь талантливый футболист выступает за «Урал», а не за «Зенит» или «Спартак»? В прошлом Бикфалви уже мог уехать в топ-клуб: после мощного сезона в Луцке им предметно заинтересовался «Шахтер». Однако Эрик отверг оффер «горняков» и переехал в Китай, откликнувшись на денежное предложение клуба «Ляонин Хунёнг».

В Поднебесной дела у румына совсем не заладились – сейчас он вспоминает о них с холодком и содроганием. «Это самая большая ошибка, которую я допустил в футбольной карьере. Тогда на мой переход в китайский «Ляонин Хунёнг» повлияло мнение окружающих меня людей, которые говорили, что нужно поехать в Китай. С того времени я для себя решил, что никогда, даже в маленьких вопросах, не буду слушать чужое мнение. Как говорится, лучше умереть в своих руках, чем в руках кого-то другого.

Эрик Бикфалви Фото: Getty Images

В Китае были очень большие деньги, но не было удовольствия от игры. Жалею, что те три года, что я провел в Украине и зарабатывал себе имя футболиста, попал в национальную сборную, стал лучшим бомбардиром, – все это я просто упустил и обесценил своей поездкой в Китай», – сокрушался Бикфалви в одном из интервью.

Однако сейчас судьба дает Эрику второй шанс: в этом сезоне он забил восемь мячей и отдал три ассиста в 24 матчах Тинькофф РПЛ – отличная стата для игрока, выступающего за клуб из провинции. Да, румыну уже 32 года, но, возможно, он относится к тому редкому типу футболистов, что переживают пик уже после 30-ти. Примеры Душана Тадича и Диего Милито должны вдохновлять Бикфалви – если он все же уедет в топ-клуб, то сможет пойти по их стопам.

Контракт Бикфалви с «Уралом» истекает через две недели – 31 июля 2020 года.

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