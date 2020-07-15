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Уткин: «Бердыев – очень лакомый кусок для «Спартака»

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Курбан Бердыев, «Рубин»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 9 минут

Журналист считает, что Курбан Бердыев отлично сработается с Шамилем Газизовым.

Популярный журналист Василий Уткин прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева в московский «Спартак».

«Давайте разберем кейс Бердыева. Это человек с определенными футбольными ценностями. Почему ранее затормозился его приход в «Спартак»? Во многом потому, что за Бердыевым тянулся очень серьезный багаж – гораздо более серьезный, чем багаж Аленичева. У него был укомплектованный штаб помощников, у него были люди, которые обслуживали его трансферные интересы, и, кстати говоря, делали это очень неплохо. Потому что Бердыев без игроков, которые ему подходят, – это какая-то очень небольшая часть Бердыева. И вот сейчас он фактически распустил свою тренерскую бригаду – некоторые ушли из профессии, некоторые ушли в другие составляющие. Но при этом у Бердыева есть целое поколение футболистов, которые с ним работали и которые могли бы составить его новый штаб.

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И, вообще говоря, идеи обновляются за время простоя. Мне кажется, что именно сейчас Бердыев мог бы быть очень и очень лакомым куском, в том числе и для «Спартака». Поскольку это тренер с ценностями и идеологией. Бердыев – это вовсе не выстраиватель какой-то абсолютно непроходимой обороны в первую очередь. Это человек, который играет по средствам. А Газизов – это менеджер, который живет по средствам. Честно говоря, я думаю, что они в каком-то смысле буквально созданы друг для друга. Так что мне представляется, что на уровне кейса это очень даже интересный момент. Во всяком случае более интересного тренера, говорящего по-русски, для «Спартака» я сейчас абсолютно не вижу. Хотя лучшим вариантом, конечно, является все равно иностранец. И желательно с Пиренейского полуострова. Там сейчас передовые идеи», – сказал Уткин в программе на своем ютьюб-канале.

  • «Спартак» на данный момент занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
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