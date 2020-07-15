«Просто уроды». ВАР отобрал у «Спартака» пенальти и забитый мяч, а судья отпраздновал отмену гола

Первая победа Доменико Тедеско за пять матчей.

«Спартак» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ разгромил на своем поле «Ахмат» – 3:0.

В первом тайме красно-белые снова столкнулись со спорным судейством. Сперва защитник «Спартака» Айртон упал в штрафной гостей, и судья Алексей Сухой назначил пенальти. После консультации с видеоассистентом Сухой отменил точку, так как нарушение случилось до штрафной – в данном случае арбитры разобрались в эпизоде правильно.

Чемпионат России Уткин: «Бердыев – очень лакомый кусок для «Спартака» 2 ЧАСОВ НАЗАД

Спустя несколько минут Эсекиэль Понсе открыл счет в игре, однако гол аргентинца отменили из офсайда у Самуэля Жиго. Француз не коснулся мяча, но, по мнению арбитров, принял активное участие в эпизоде. Фанаты красно-белых подметили, что боковой судья Владислав Назаров радостно вскинул кулак после того, как Сухой отменил взятие ворот.

«Для меня это неправильно отмененный гол. Они явно смотрели офсайд у Жиго. Но я не вижу здесь офсайда. Если смотреть по трансляции, то в момент, когда Гапонов скидывает мяч, Жиго не находится к воротам ближе остальных. Для меня это не офсайд, поэтому это ошибка», – сказал «Чемпионату» арбитр Игорь Федотов.

Наконец, в штрафной «Ахмата» случился еще один спорный эпизод: защитник Андрей Семенов упал на газон, и мяч угодил ему подмышку, вероятно, коснувшись руки. Сухой не дал пенальти и не стал смотреть ВАР.

«Пенальти! Не, не пенальти. Гол! Не, не гол. Это не мы, это все ВАР. Рука в штрафной! Нет руки, ВАР смотреть не буду, много ВАРа стало... Просто уроды. Чтобы вы жили на одну зарплату», – прокомментировал работу бригады Сухого бывший спартаковец Максим Калиниченко.

Опрос Вы верите в судейский заговор против «Спартака»? Да, команду убивают Нет, это просто невезение Нет, это оправдание слабой игры

Благодаря победе над «Ахматом» красно-белые поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице, у команды Доменико Тедеско стало 36 очков.

«Ахмат» идет на 13-й строчке, команда Игоря Шалимова набрала 31 балл.

Забил мяч сезона, убил Ривалдо и испортил карьеру деньгами. Почему Биквалфи все еще в «Урале»?

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат России «Томас – мой главный союзник в нашем футболе». За что Федун уволил Цорна 07/07/2020 В 14:34