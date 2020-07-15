Стало известно, почему «Зенит» купил Сутормина за 50 тысяч рублей

Виноваты амбиции агента Марко Трабукки.

Автор Eurosport Павел Городницкий рассказал о том, почему Алексей Сутормин перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей.

«Главная тайна за последний год: с какой радости Сутормин перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей? Понятно, что он должен стоить дороже. Мне рассказали историю: как минимум любопытную, как максимум – правдоподобную. Как все было? Первая половина 2019 года, Семак и топ-менеджмент говорят: Сутормин воспитанник, неплохо играет в «Оренбурге», паспорт на месте, кайф, надо его оттуда забрать. Достигается чисто понятийная договоренность с «Оренбургом». Ну понятно, клубы все же немного связаны между собой. Летом Сутормин должен переехать в Петербург.

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После этого «Зенит» медлит. То одно, то другое, было как-то не до Сутормина – по нему договорились, осталось только уладить формальности. А вокруг «Оренбурга» в то время крутился замечательный агент. Он называет себя итальянцем, это Марко Трабукки. И Марко приходит к боссам «Оренбурга» и говорит: слушайте, ну «Зенит» тупит, а есть классное предложение из «Рубина». Деньги дают уже сейчас. В «Оренбурге» сказали: мы так-то с «Зенитом» договорились, нехорошо их обманывать. Марко якобы сказал: «Лоха кинуть – не обман». Сутормина тихонечко, чуть ли не в выходные, повезли в Казань. Марко светила жирнейшая комиссия. Но тут в «Зените» узнали, что Сутормин уже там. И начали его отбивать. Миллер полтора часа говорил с Миннихановым [глава Татарстана – Eurosport]. После этого Сутормин оказался в «Зените».

Теперь – про 50 тысяч. Было как бы два трансфера за лето – так делать не рекомендуют, но юридически все грамотно. 50 тысяч из «Оренбурга» в «Рубин», 50 – из «Рубина» в «Зенит». Почему так мало? Потому что это минимальная сумма трансфера, которую вообще можно прописать. И самое главное: агентам досталась нулевая комиссия. При этом и «Оренбург» получил свои бабки за Сутормина, и «Рубин» тоже не обидели. Решили вопросы по-джентльменски. А 50 тысяч – это жест в сторону агента Трабукки, который посчитал себя самым умненьким», – рассказал Городницкий на своем ютьюб-канале.

В чемпионате России-2019/20 Сутормин провел 22 матча, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

В первом же сезоне в составе сине-бело-голубых Алексей стал чемпионом России.

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Чемпионат России «Зенит» и «Рубин» заплатили за Сутормина по 50 тысяч рублей. Как такое возможно и кому это выгодно? 20/08/2019 В 19:51