Халк разменял талант на деньги, но бросит Китай ради ЛЧ. Вернется в «Зенит»?

Было бы красиво.

Недавно спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано рассказал, почему латиноамериканские игроки так часто выбирают деньги, а не футбол. «В Бразилии есть проблема – культура жадности. Всегда хочется больше денег. Нас учат этому с детства», – грустил великий исполнитель штрафных. С Жуниньо объективно невозможно спорить. Любой, кто хоть раз присутствовал на переговорах с бразильцами, подтверждает – эти ребята удавятся за каждый доллар, а еще будут просить кучу бонусов для всей семьи.

Классический адепт бразильской жадности – Живанилду Халк, который разрывал РПЛ в середине 2010-х. Вся его карьера – вечная попытка вырваться из бедности, обеспечить родных и окутать себя роскошью.

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В 19 он уехал в Японию, чтобы моментально рубить кэш и больше никогда не чувствовать себя нищим. Потом форвард отправился в «Порту», чтобы заработать первые миллионы евро и перейти в действительно богатый клуб. Затем Халк внезапно выбрал «Зенит», но с важными условиями: 8-10 млн евро подъемных, зарплата около 6 млн евро в год, грандиозные премиальные за голы и ассисты.

Живанилду было всего 26, но его уже не волновали офферы от «Челси» и «Атлетико». Он самозабвенно занимался монетизацией пушечных ударов и делал это по-настоящему рационально. Флешбэки из тяжелого детства мутировали в моральную травму, а миссия Халка в футболе свелась к одной формуле: заработать как можно больше. Логично, что, когда в Китае появились оклады от 10 млн евро в год, Живанилду захотел в Азию. Правда, зимой 2016-го бразильца туда не отпустили. В ответ он убегал с тренировок «Зенита», сдирал с себя майку и клялся, что больше не сыграет за питерский клуб.

Халк все же отработал сезон-2015/16 до конца, но летом сразу же свалил в «Шанхай СИПГ» на безумную зарплату. В Китае он поднимает около 1,6 млн евро в месяц, то есть в районе 80 млн евро за четыре года. В какой-то момент инстаграм Халка стал напоминать хронику тяжелого люкса: золото, элитные шмотки, небоскребы и другая красивая жизнь.

Халк на тренировке «Шанхае», июль 2020 года Фото: Getty Images

Скорее всего, бразилец с радостью играл бы за «Шанхай» до конца карьеры, но китайцам все же надоело разбрасываться купюрами. С начала сезона-2020 в местном чемпионате установлен потолок зарплат – жалких 3 млн евро для иностранных игроков. Поэтому Халку, контракт которого истекает 1 января 2021 года, будет тупо невыгодно оставаться в Азии.

На днях Живанилду дал интервью, в котором сказал, что точно уедет из Китая. Дальше есть три варианта: Бразилия (хорошие зарплаты и лайтовый чемпионат), Америка (MLS и новая культура) и Европа. Халк еще не забыл, что такое Лига чемпионов и, судя по его репликам, хотел бы снова там сыграть. Дальше надо включать логику: вряд ли 34-летний страйкер интересен грандам из ЛЧ, но бразилец вполне мог бы вернуться в «Зенит» на несколько сезонов.

Почему это шикарный расклад?

Во-первых, эффективность Халка не привязана к возрасту: он и в молодости не любил бегать и прессинговать, зато обожал бить издали и вырезать шедевральные пасы (привет Дзюбе). Вряд ли за четыре года в Китае Живанилду разучился стрелять с 35 метров – судя по твитам бывшего медийщика «Зенита» Егора Крецана, бразилец неплохо заряжал даже на деревенских стадионах.

Во-вторых, Халка отдадут либо бесплатно, либо за гроши – до финиша контракта остались считанные месяцы. Потратиться придется лишь на подъемные (меньше, чем в 2012-м) и приличный оклад, но в обмен «Зенит» получит уникальную колотушку для РПЛ и Лиги чемпионов.

В-третьих, скоро Петербург освободит вакансию для легионера. Дриусси и Ригони намерены покинуть клуб, поэтому Живанилду не станет лишним иностранцем. Ну, и самое главное: Халка до сих пор помнят и любят в Питере – значит, он обойдется без трудной адаптации.

Какие есть минусы?

Разве что гипотетические. Очевидно, поздний Живанилду вряд ли будет выходить в основе на каждый матч – неизвестно, как он поведет себя на скамейке. В «Зените» при Семаке еще не случалось громких конфликтов, но и у Спаллетти до трансфера Халка и Витселя тоже все было тихо. Поэтому вероятность скандала вокруг бразильца все же не нулевая – важно это понимать.

Каковы шансы на эту сделку?

С одной стороны, сейчас такой сценарий даже не обсуждается: Александр Медведев гордится воспитанниками и занимается продлением контрактов с лидерами. С другой стороны, обычно такие подписания проворачиваются молниеносно. Агенты предлагают футболиста клубу, там оперативно думают и вскоре дают окончательный ответ.

Так что вариант с камбэком Халка не фантастичен – все зависит от его реального желания снова порубиться в Лиге чемпионов. А еще от запросов Живанилду, который обеспечил семью на пять поколений вперед, но едва ли вылечил природную жадность.

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