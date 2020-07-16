«Сочи» не сыграет с «Тамбовом» – девять игроков клуба заболели коронавирусом

Александр Кокорин
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Что скажут жены игроков и тренеров «Ростова»?
«Сочи» не сможет принять участие в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
«Девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства», – говорится в сообщении на сайте лиги.
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- Игра должна была пройти 16 июля на стадионе «Тамбова».
- Ранее в идентичной ситуации перед игрой с «Сочи» оказался «Ростов» – сочинцы отказались от переноса матча.
Никому не нравится, что Кокорин и «Сочи» радовались голам «Ростову». Но им же плевать
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