«Сочи» не сыграет с «Тамбовом» – девять игроков клуба заболели коронавирусом

Что скажут жены игроков и тренеров «Ростова»?

«Сочи» не сможет принять участие в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

«Девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства», – говорится в сообщении на сайте лиги.

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Игра должна была пройти 16 июля на стадионе «Тамбова».

Ранее в идентичной ситуации перед игрой с «Сочи» оказался «Ростов» – сочинцы отказались от переноса матча.

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