«За Евро-2008 получили премию 12 млн рублей». Колодин – о запахе Златана и алкоголе после матчей

Эмоциональное и веселое интервью Страшной Пушки.

Экс-защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин рассказал о самых ярких эпизодах карьеры – в том числе о Евро-2008 и выступлении за бело-голубых.

Про «Реал»

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Какие матчи снятся? Снилось, что я в «Реале» играю. Просыпался в надежде, что это не сон.

Про тех, кому хотел втащить на футбольном поле

В «Динамо» с Манише и Рибейру цеплялся. Два брата. С ними была потасовка. Они иногда были на пафосе – не поняли, куда приехали.

У меня главные друзья в «Динамо» – Руслан Пименов и Андрей Воронин. К Воронину и в Германию, и в Одессу ездил.

Про алкоголь

Денис Колодин и Рууд ван Нистелрой на Евро-2008 Фото: Getty Images

После каких матчей выпивали? После каждых! Шучу, конечно, что после каждых. Любимых напитков нет. Когда как, по желанию.

Про премии после Евро

Миллионов 12 рублей за все. На что потратил? Квартиру [купил] в Москве на Октябрьском поле.

Про варианты в Европе

После Евро были варианты в «Аякс», «Гамбург» и донецкий «Шахтёр». Не переехал, потому что в «Динамо» все было хорошо. Никогда ни о чем не жалел. В принципе можно было попробовать сейчас, но тогда было страшно.

Про Смолова и Кокорина

Им сильно доверяли в «Динамо», поэтому они и стали футболистами. Если б их, как они играли вначале, зачехлили, то они вряд ли чего-то добились. А им доверяли-доверяли, и они превратились в тех, кем сейчас являются. Пафоса не было. Они были трудолюбивые.

У кого страшная пушка

У кого в FIFA самая страшная пушка? Я бы Акинфееву отдал. У него самый сильный удар, который я когда-либо видел. У кого пушка, так это у него. Какая у него скорость? Да откуда я знаю?! 300 км/ч! До операций, до крестов он лупил так, что перекладины ломал. Мне уже надоело определение Пушка Страшная.

Про опеку Златана

Денис Колодин против Златана Ибрагимовича Фото: Getty Images

Тогда мозг отключился, но он в порядке. Задача была не дать ему забить. Поэтому старались сделать все, что можно. Как он пахнет? Не нюхал его, честно! У него сейчас свои духи, трусы? Трусы его не нюхал.

Топ-форварды, против которых играл: Ван Нистелрой, Ибрагимович, испанцы Вилья и Торрес. Испанцы хорошо меня повозили.

Про матч с голландцами

В раздевалке все смеялись, поздравляли друг друга. Даже зашел [в раздевалку] после матча Ван Бастен и поздравил нас. Это очень большой жест! Не мыл руку? Я ее до сих пор не мою. Даже в ковид! Воняет, да? Есть чуток. Это трусы Ибрагимовича, – рассказал Колодин в интервью Анару Ибрагимову.

Колодин завершил карьеру в 2017 году, его последним клубом стал «Алтай» из Казахстана.

На Евро-2008 Денис в составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей. В четвертьфинале команда Гуса Хиддинка выиграла легендарный матч у Голландии (3:1).

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