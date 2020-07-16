Вандалы из Подольска помочились на алюминиевую фигуру Дзюбы и оторвали ей голову

С парнями уже общается полиция.

Вандалы оторвали голову у алюминиевой фигуры нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Инцидент произошел в Подольске.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал Mash, видно, как четверо парней появляются рядом с фигурой Дзюбы, шатают ее, после чего один из злоумышленников отрывает ей голову. Кроме того, двое участников инцидента помочились на Дзюбу.

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Как пишет все тот же Mash, участников случившегося уже задержали – сейчас они дают показания в полиции. Сама фигура Дзюбы стоит 30 тысяч рублей – по всей видимости, парням придется возместить ущерб.

Дзюба в чемпионате России-2019/20 провел 27 матчей, забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач.

«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России.

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