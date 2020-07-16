Слуцкий – о штрафе в 100 тысяч за снятие маски: «Разница какая, что ты ее снял, что ты ее мотыляешь»

Леонид Викторович назвал наказание издевательским.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал наказание за нарушение антикоронавирусного регламента возобновления сезона РПЛ. По итогам 28-го тура Слуцкого оштрафовали на 100 тыс. рублей за снятие маски.

«Ты не можешь быть участником процесса, подсказывать, вести игру. Я видел эпизодически, что все тренеры снимали маску. Разница какая, что ты ее снял, что ты ее мотыляешь. Как ты можешь подсказывать, когда у тебя закрыт рот. На мой взгляд, это издевательский штраф в размере 100 тысяч. Сказали надеть перчатки – надели, но маска... Я не видел ни одного тренера, кто ни на секунду не снимал маску», – приводит слова Слуцкого Sport24.

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«Рубин» в матче 28-го тура сыграл вничью с бывшим клубом Слуцкого – ЦСКА (1:1).

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года, подписав контракт на пять лет.

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