«Миранчук мог бы и промазать». Фанаты «Локо» недовольны выходом в ЛЧ – они хотели отставки Кикнадзе

Eurosport
Фото: Getty Images
Болельщики не могут простить генеральному директору увольнение Юрия Семина.
«Локомотив» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ обыграл на своем поле ЦСКА со счетом 2:1. Благодаря этому результату команда Марко Николича квалифицировалась в Лигу чемпионов-2020/21.
Счет в игре открыл Алексей Миранчук. Нападающий «Локо» Эдер упал в штрафной после контакта с защитником, главный судья после просмотра видео назначил пенальти, а Алексей его уверенно реализовал.
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На 71-й минуте Никола Влашич воспользовался неразберихой в штрафной хозяев и выправил положение.
Развязка случилась на 92-й минуте: Кирилл Набабкин сыграл рукой в своей штрафной, Евгений Турбин снова обратился за помощью к ВАР и назначил еще один одиннадцатиметровый. Миранчук снова был точен – железнодорожники едут в ЛЧ.
Перед матчем в СМИ поползли слухи, что в случае непопадания «Локо» в Лигу чемпионов в клубе произойдут масштабные кадровые изменения: сообщалось о возможной отставке генерального директора Василия Кикнадзе, тренера Николича и Андрея Лосюка, отвечающего за селекцию. Однако дубль Миранчука спас Кикнадзе – теперь руководитель, которого фанаты «Локо» возненавидели после отставки Юрия Семина, продолжит управлять клубом.
- Юрий Семин покинул «Локомотив» 1 июня, когда истек его контракт с клубом. Руководство не стало пролонгировать соглашение.
- Решение Кикнадзе и его приближенных снять Семина и назначить Николича нашло в среде фанатов «Локомотива» резко негативный отклик. Кто-то из болельщиков даже сымитировал похороны Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.
- Все матчи поклонники «Локомотива» начинают с зарядов против руководства, а на 20-й минуте активная часть фанатов покидает стадион в знак протеста.
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