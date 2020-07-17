Двойка по ментальному здоровью.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о состоянии здоровья Александра Бубнова.

«К сожалению, Саша – нездоров. С психикой нехорошо. Уже можно в этом признаться. Вот написал с одним товарищем книжку. Презентации, тираж нарасхват, деньги сделали большие… Но книга – говно. Просто жуткое говно. Вы читали? Обвиняет всех. Кругом взяточники и пьяницы. Только Бубнов – красавчик.

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В один прекрасный день приходит Саша: «Анзор Амберкович, вот моя книжка». Спрашиваю: «Тебе никто не говорил, что книга не очень удачная?» – «Да нет, народ в восторге!» – «Знаешь, не надо было тебе это все писать…» Что-то у Бубнова после того разговора повернулось в голове в отношении меня. Долго не общались. Зато недавно кое-что случилось.

Голос в трубке: «Здравствуйте, это Бубнов!» – «Привет, Сашенька. Как здоровье?» – «Нормально. Работаю в американской фирме, автомобильной. Очень вас люблю и уважаю. Хочу приятное сделать, «Форд» в подарок преподнести». Я ошалел: «Какой «Форд»? Ты что, разбогател?» – «Я старший менеджер, скоро презентация. Мне поручили все организовать. Уже договорился, что выделят десять автомобилей для наших великих ветеранов. В том числе – вам. Никаких денег. Надо лишь приехать на Варшавку – вам дадут ключи, сами зарегистрируют в ГАИ…» Говорю: «Саша, мне в жизни никто такие подарки не делал» – «Я отвечаю за свои слова. Завтра перезвоню!» Что-то у меня закралось.

Александр Бубнов Фото: Eurosport

До вечера думаю: что за странный разговор? Набираю одному его товарищу, пересказываю историю: «Что это было?» Тот вздыхает: «У Бубнова крыша поехала. Зоя, его жена, мне звонила, предупреждала – что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьез». Мне все ясно стало.

На второй день набрал. Голос – убитый! «Анзор Амберкович, я в полиции. Ты же генерал – вытащи меня отсюда!» Твою мать! «Ты в каком отделении?» – «Я не знаю… Подними всех, выясни, где сижу!» Хорошо, говорю. Не отключай телефон. Тот отвечает: «Телефон не мой…» Звоню всем. Никто трубку не берет. Попросил друга из ФСБ: «Можешь пробить информацию?» – «Постараюсь». Набирает через полчаса: «Никакого Бубнова нигде не зафиксировано». С тех пор его не слышал. Жаль Сашу. Славный парень», – рассказал Кавазашвили «СЭ».

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983 по 1989 годы.

За это время Бубнов выиграл два чемпионата СССР (1987, 1989). Еще одно золото футболист, журналист и писатель взял с московским «Динамо».

Кавазашвили – полуфиналист ЧМ-1966 и Евро-1968 в составе сборной СССР.

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