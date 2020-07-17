Депутаты Госдумы попросили министра спорта и главу РФС оставить «Оренбург» в РПЛ

Ари («Краснодар»), Игорь Кононов («Оренбург»)
Фото: Getty Images
Лучшие защитники клуба в этом сезоне.
Депутаты Государственной Думы от Оренбургской области Игорь Сухарев, Роман Романенко, Виктор Заварзин, Сергей Катасонов и член Совета Федерации Андрей Шевченко составили письмо на имя министра спорта РФ, президента РФС и главы РПЛ с просьбой оставить «Оренбург» в РПЛ.
«Сложность ситуации в том, что оренбургский клуб потерпел серию из 6 поражений подряд, в том числе 2 были технические – из-за кадрового голода в команде. Как известно из новостей, после вспышки коронавирусной инфекции в клубе 8 спортсменов не могли принимать участие в играх», – подчеркнул в фейсбуке Сухарев.
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- «Оренбург» потерял шансы на сохранение прописки в элите, проиграв «Зениту» – 1:4.
- Клуб получил два технических поражения из-за эпидемии коронавируса.
- «Оренбург» еще может остаться в элите из-за финансовых проблем лидеров ФНЛ.
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